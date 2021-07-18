Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 175

Через тиждень після руйнівної повені на заході Німеччини, спричиненої сильними зливами, кількість загиблих у федеральній землі Рейнланд-Пфальц зросла до 128. Ще 155 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти. 764 людини травмовані, повідомила прем'єр-міністерка землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) у четвер, 22 липня, в Майнці.

Кількість жертв повені в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія досі не змінилася - 47. Тож найсильніша повінь, від якої постраждали регіони на заході Німеччини, забрала життя щонайменше 175 осіб.

За словами Драєр, справжній масштаб катастрофи буде зрозумілий лише через кілька тижнів. Повені в цьому регіоні трапляються регулярно, але цього разу висота підйому води в деяких місцях перевищувала вісім метрів, зазначила вона, посилаючись на очевидців. Відновлення зруйнованих міст та інфраструктури триватиме дуже довго, зауважила очільниця земельного уряду.

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Водночас вона відзначила "вражаючу готовність громадян прийти постраждалим на допомогу". Зокрема, Драєр повідомила, що на земельний рахунок для пожертв надійшло вже понад 8,5 мільйона євро. Тим часом на рахунок для пожертву потерпілим від повені, відкритий Товариством Німецького Червоного Хреста, надійшло понад 15 мільйонів євро, заявила його голова Ґерда Гассельфельдт (Gerda Hasselfeldt).

У Північному Рейні-Вестфалії прийняли пакет невідкладної допомоги

Влада землі Північний Рейн-Вестфалія надасть постраждалим від повені громадянам, компаніям та місцевій владі в якості невідкладної допомоги 200 мільйонів євро, повідомив прем'єр-міністр цієї землі Армін Лашет (Armin Laschet). Руйнівна повінь завдала регіону "глибокі рани", заявив він в Дюссельдорфі після засідання земельного уряду.

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Пакет термінової допомоги, серед іншого, включає виплати до 3500 євро на родину для купівлі одягу та інших предметів першої необхідності, підтримки постраждалих фірм і фермерів, а також надання коштів комунам для невідкладних ремонтних робіт.

Федеральний механізм надзвичайної допомоги

Напередодні уряд Німеччини запустив механізм надання надзвичайної фінансової допомоги для подолання наслідків повені і схвалив пакет допомоги на суму 400 мільйонів євро, яка буде спрямована на усунення найбільш серйозних пошкоджень будівель і муніципальної інфраструктури.

Крім того, планується створити багатомільярдний фонд реконструкції. Точний розмір його буде оголошено, як тільки буде повністю оцінено збитки.

Збитки, завдані руйнівною повінню в Німеччині в транспортній сфері, за попередніми оцінками міністерства транспорту ФРН, може скласти до 2 мільярдів євро. Тільки на залізниці збиток оцінюють приблизно в 1,3 мільйона євро, повідомляло 20 липня відомство. Чимало ділянок залізничного полотна зруйновані або змиті. У постраждалих від стихійного лиха районах зруйновані і підтоплені чимало вокзалів. Дорогам та автомагістралям було завдано збитків на кількасот мільйонів євро.