Повені в Німеччині: застраховані збитки попередньо оцінюють у 4-5 мільярдів євро

Застраховані збитки від повеней у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц можуть становити від чотирьох до п'яти мільярдів євро. Таку попередню оцінку надав генеральний директор Німецької страхової асоціації (GDV) Йорґ Асмуссен (Jörg Asmussen) у середу, 20 липня, в Берліні.

Асмуссен додав, що детальну оцінку збитків оприлюднять протягом тижня. Оцінювання триває через те, що знищена інфраструктура не дозволяє оперативно дістатися в усі постраждалі від повеней райони. Окрім того, триває збирання даних із Саксонії й Баварії, де також відбулися масштабні підтоплення, передає інформагенція AFP.

У GDV прогнозують, що за обсягом застрахованих збитків 2021 рік випередить 2002-ий, коли відбулася сумнозвісна "повінь століття" на Ельбі та Дунаї.

Нинішні повені на заході Німеччини - одні з "найбільш руйнівних негод нещодавнього минулого", наголосив Асмуссен.

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