Природна катастрофа в Німеччині: у яку суму обійдеться повінь століття?
Поки що оцінити збитки від смертоносної повені на заході Німеччини не може ніхто. Але з'являються перші оцінки. Масштаби завданої шкоди вражають.
Зруйнована внаслідок негоди дорога на заході Німеччини
Збитки, спричинені руйнівною повінню в Німеччині у транспортній сфері, за попередніми оцінками федерального міністерства транспорту країни, можуть становити до двох мільярдів євро. Тільки на залізниці вони сягають близько 1,3 мільярда євро. Загалом від стихії постраждали близько 40 тисяч людей.
Поки що ніхто не може сказати, скільки будинків із тих, які не знесла смертельна хвиля, заваляться згодом. А говорити про те, що було в будинках, годі. У містечку Арвайлер водні маси змивали на своєму шляху стільці, столи, шафи - цілі готелі після повені виявилися заповненими мулом.
У місцевій владі кажуть про те, що в окрузі Арвайлер було зруйновано сотні будівель. Далеко не всі власники мали страховку на подібні випадки. "Багато хто в окрузі втратив усе", - каже представник місцевої влади Юрґен Пфелер (Jürgen Pföhler). Але що таке все? Скільки воно коштує?
У випадку з фабриками підрахувати збитки простіше. У містечку Бад-Ноєнар у землі Райнланд-Пфальц розташовувався завод виробника деталей для автомобілів ZF. Зазвичай на ньому працюють близько 280 людей. Тепер виробництво призупинене на місяці. Через повінь затопило виробничі цехи та складські приміщення. У компанії повідомили, що рівень води у будівлях становив до двох метрів. 12 автівок, серед них будинок на колесах, було закинуто водою у приміщення заводу. Усе знищено, підлога вкрита товстим шаром мулу.
"Зруйновано вщент"
Поступово з'являється інформація про збитки, яких зазнали інші компанії. Торговельний центр Factory у містечку Бад-Мюнстерайфель у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, який налічував 50 магазинів, фактично зник, як повідомляють репортери з місця. Те ж саме стосується готелю Dorint у Бад-Ноєнарі - "зруйновано вщент", каже виконавчий директор Йорґ Бекелер (Jörg Böckeler). За його словами, водні маси сягали аж до третього поверху. У місті Леверкузен у ніч на четвер, 15 липня, через відключення електрики зачинили лікарню, у якій працювало 2500 людей.
Зруйнована офісна будівля в Бад-Ноєнарі
Будинки та заводи знищено, інфраструктуру зруйновано. Передусім ідеться про дороги й залізницю. За першими оцінками німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, було серйозно пошкоджено понад 600 кілометрів колій у постраждалому регіоні. Сюди належать стрілки, сигнальна техніка, пости централізації, мости. Крім того, водою, мулом чи уламками було пошкоджено 80 станцій та зупинок поїздів. Щонайменше 20 локомотивів та поїздів будуть непридатні для використання протягом місяців.
Потрапити у долину річки Ар залізницею неможливо: загалом у долині "більше не існує" щонайменше семи залізничних мостів та до 20 із загалом 29 кілометрів колій, повідомляють у Deutsche Bahn. Залізничну ділянку, яка проходить регіоном Айфель та з'єднує Кельн та Трір, повністю заблоковано. Що ж стосується завданої шкоди на цій ділянці, то в залізниці поки що даних не надають. Ділянка "на даний момент просто недоступна", кажуть у Deutsche Bahn.
Зруйновані дороги та повалені мости ще довгий час заважатимуть руху транспорту в постраждалому регіоні. Навіть після того, як у багатьох місцях затоплені вулиці буде звільнено від уламків.
"Холодна вода, холодна квартира"
Уже зараз зрозуміло, що багато ремонтних робіт займе більше часу, ніж могло здатися на перший погляд. Енергокомпанія Energienetze Mittelrhein уже повідомила, що відновлення газопостачання в окрузі Арвайлер за найгіршого сценарію триватиме місяці. "Газопровід повністю зірвано. По-справжньому зруйновано", - каже речник компанії Марсело Пееренбоом (Marcelo Peerenboom). Оновити доведеться багато кілометрів газопроводу, каже він. "На жаль, минуть тижні, а то й місяці, поки там з'явиться газопостачання. Для людей це означає: холодна вода, а коли настане опалювальний сезон - і холодна квартира".
Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі
Деякий час зв'язатися з постраждалими населеними пунктами не можна було ані через мобільний, ані через стаціонарний телефонний зв'язок. Вода змила телекомунікаційні станції та передавачі мобільної мережі, які стояли на її шляху. Оператори телекомунікацій Deutsche Telekom та Vodafone протягом вихідних встановили мобільні антенні станції для мобільного зв'язку за допомогою спеціальної транспортної техніки. Скільки це коштувало, потрібно ще буде підрахувати.
Підрахунки проводяться всюди. Страхові компанії планують надати свої перші оцінки збитків ще на цьому тижні. У федеральному міністерстві транспорту Німеччини було створено спеціальний оперативний штаб для ремонту зруйнованих мостів, колій, доріг та вишок мобільного зв'язку. Міністр фінансів Німеччини, віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) каже про "зусилля всього народу", які потрібні для подолання наслідків стихії, він обіцяє надати невідкладну фінансову допомогу для подолання наслідків негоди обсягом 400 мільйонів євро. Цю суму мають виділити вже цього місяця.
"Після повені на Ельбі 2002 року подолання найважчих наслідків тривало близько трьох років. Для того, аби постраждалі території знову виглядали притомно, знадобилося п'ять років", - каже Райнгардт Кваст (Reinhardt Quast), президент Центральної спілки німецьких будівельників. Повені 2002-го та 2013 років зараз часто наводять для порівняння завданої шкоди, поки відсутні конкретні цифри щодо актуальної катастрофи. Тоді в Німеччині з бюджетів різного рівня - не враховуючи екстрених виплат - було виділено близько восьми мільярдів євро на відбудову.
Утім, наслідки цьогорічної негоди суттєво перевищують за масштабом шкоду від попередніх повеней. Це унаочнює передусім загальна цифра людських жертв - станом на середу, 21 липня, вона становила щонайменше 170 осіб. Не виключено, що ця цифра ще зростатиме, адже пошуки зниклих безвісти тривають.
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
У селищі Маріенталь
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Селище Шульд
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Міст через Ар, селище Вальпорцгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Цвинтар селища Дернау
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Санаторій у Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Офісна будівля в Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Поблизу містечка Гаймерсгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Залізниця в долині річки Ар
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Місто Зінциг у гирлі річки Ар при впадінні в Рейн
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінциг загинули 12 мешканців притулку для людей з особливими потребами.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.