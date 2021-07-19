Природна катастрофа в Німеччині: у яку суму обійдеться повінь століття?

Збитки, спричинені руйнівною повінню в Німеччині у транспортній сфері, за попередніми оцінками федерального міністерства транспорту країни, можуть становити до двох мільярдів євро. Тільки на залізниці вони сягають близько 1,3 мільярда євро. Загалом від стихії постраждали близько 40 тисяч людей.

Поки що ніхто не може сказати, скільки будинків із тих, які не знесла смертельна хвиля, заваляться згодом. А говорити про те, що було в будинках, годі. У містечку Арвайлер водні маси змивали на своєму шляху стільці, столи, шафи - цілі готелі після повені виявилися заповненими мулом.

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У місцевій владі кажуть про те, що в окрузі Арвайлер було зруйновано сотні будівель. Далеко не всі власники мали страховку на подібні випадки. "Багато хто в окрузі втратив усе", - каже представник місцевої влади Юрґен Пфелер (Jürgen Pföhler). Але що таке все? Скільки воно коштує?

У випадку з фабриками підрахувати збитки простіше. У містечку Бад-Ноєнар у землі Райнланд-Пфальц розташовувався завод виробника деталей для автомобілів ZF. Зазвичай на ньому працюють близько 280 людей. Тепер виробництво призупинене на місяці. Через повінь затопило виробничі цехи та складські приміщення. У компанії повідомили, що рівень води у будівлях становив до двох метрів. 12 автівок, серед них будинок на колесах, було закинуто водою у приміщення заводу. Усе знищено, підлога вкрита товстим шаром мулу.

"Зруйновано вщент"

Поступово з'являється інформація про збитки, яких зазнали інші компанії. Торговельний центр Factory у містечку Бад-Мюнстерайфель у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, який налічував 50 магазинів, фактично зник, як повідомляють репортери з місця. Те ж саме стосується готелю Dorint у Бад-Ноєнарі - "зруйновано вщент", каже виконавчий директор Йорґ Бекелер (Jörg Böckeler). За його словами, водні маси сягали аж до третього поверху. У місті Леверкузен у ніч на четвер, 15 липня, через відключення електрики зачинили лікарню, у якій працювало 2500 людей.

Зруйнована офісна будівля в Бад-Ноєнарі

Будинки та заводи знищено, інфраструктуру зруйновано. Передусім ідеться про дороги й залізницю. За першими оцінками німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, було серйозно пошкоджено понад 600 кілометрів колій у постраждалому регіоні. Сюди належать стрілки, сигнальна техніка, пости централізації, мости. Крім того, водою, мулом чи уламками було пошкоджено 80 станцій та зупинок поїздів. Щонайменше 20 локомотивів та поїздів будуть непридатні для використання протягом місяців.

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Потрапити у долину річки Ар залізницею неможливо: загалом у долині "більше не існує" щонайменше семи залізничних мостів та до 20 із загалом 29 кілометрів колій, повідомляють у Deutsche Bahn. Залізничну ділянку, яка проходить регіоном Айфель та з'єднує Кельн та Трір, повністю заблоковано. Що ж стосується завданої шкоди на цій ділянці, то в залізниці поки що даних не надають. Ділянка "на даний момент просто недоступна", кажуть у Deutsche Bahn.

Зруйновані дороги та повалені мости ще довгий час заважатимуть руху транспорту в постраждалому регіоні. Навіть після того, як у багатьох місцях затоплені вулиці буде звільнено від уламків.

"Холодна вода, холодна квартира"

Уже зараз зрозуміло, що багато ремонтних робіт займе більше часу, ніж могло здатися на перший погляд. Енергокомпанія Energienetze Mittelrhein уже повідомила, що відновлення газопостачання в окрузі Арвайлер за найгіршого сценарію триватиме місяці. "Газопровід повністю зірвано. По-справжньому зруйновано", - каже речник компанії Марсело Пееренбоом (Marcelo Peerenboom). Оновити доведеться багато кілометрів газопроводу, каже він. "На жаль, минуть тижні, а то й місяці, поки там з'явиться газопостачання. Для людей це означає: холодна вода, а коли настане опалювальний сезон - і холодна квартира".

Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі

Деякий час зв'язатися з постраждалими населеними пунктами не можна було ані через мобільний, ані через стаціонарний телефонний зв'язок. Вода змила телекомунікаційні станції та передавачі мобільної мережі, які стояли на її шляху. Оператори телекомунікацій Deutsche Telekom та Vodafone протягом вихідних встановили мобільні антенні станції для мобільного зв'язку за допомогою спеціальної транспортної техніки. Скільки це коштувало, потрібно ще буде підрахувати.

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"Зусилля всього народу"

Підрахунки проводяться всюди. Страхові компанії планують надати свої перші оцінки збитків ще на цьому тижні. У федеральному міністерстві транспорту Німеччини було створено спеціальний оперативний штаб для ремонту зруйнованих мостів, колій, доріг та вишок мобільного зв'язку. Міністр фінансів Німеччини, віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) каже про "зусилля всього народу", які потрібні для подолання наслідків стихії, він обіцяє надати невідкладну фінансову допомогу для подолання наслідків негоди обсягом 400 мільйонів євро. Цю суму мають виділити вже цього місяця.

"Після повені на Ельбі 2002 року подолання найважчих наслідків тривало близько трьох років. Для того, аби постраждалі території знову виглядали притомно, знадобилося п'ять років", - каже Райнгардт Кваст (Reinhardt Quast), президент Центральної спілки німецьких будівельників. Повені 2002-го та 2013 років зараз часто наводять для порівняння завданої шкоди, поки відсутні конкретні цифри щодо актуальної катастрофи. Тоді в Німеччині з бюджетів різного рівня - не враховуючи екстрених виплат - було виділено близько восьми мільярдів євро на відбудову.

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Утім, наслідки цьогорічної негоди суттєво перевищують за масштабом шкоду від попередніх повеней. Це унаочнює передусім загальна цифра людських жертв - станом на середу, 21 липня, вона становила щонайменше 170 осіб. Не виключено, що ця цифра ще зростатиме, адже пошуки зниклих безвісти тривають.

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