Від Бундесліги до волонтерів: як у Німеччині допомагають жертвам повені

Коли зійшла вода й минув перший шок, евакуйовані під час жахливої повені жителі міст на заході Німеччини стали повертатися на місце трагедії, щоб оцінити масштаби руйнувань і шкоди, завданих природною катастрофою, і, де можливо, привести до ладу свої будинки.

У багатьох місцях досі бракує електрики, питної води, відсутній мобільний зв'язок. Дороги зруйновані, під товстим шаром мулу і бруду лежать розбиті авто, уламки меблів, посуд, одяг, взуття, дитячі іграшки. За один день багато людей втратили все - у більшості з них не було спеціальної страховки на випадок подібних подій. Але на зміну хвилі повені прийшла хвиля солідарності: постраждалим допомагають тисячі волонтерів, громадських ініціатив та організацій з усієї Німеччини.

Роботи для волонтерів - не на один тиждень

Женя Спіглазова - одна з багатьох добровольців, які вирушили допомагати жителям постраждалого від повені Зінці\а, невеликого містечка у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. "Коли бачиш, наскільки там страшно, і розумієш, що у людей нічого не залишилося, тут і питання жодного не виникає: відразу всі збираються і їдуть. А люди кажуть: "Хлопці, ми вдячні кожним рукам", - розповідає Женя, сидячи за кермом автомобіля, що прямує до Зінціґа.

Зінціґ після повені

Багажник машини заповнений їжею, пляшками з питною водою, рушниками. Разом з жителями Зінціґа і добровольцями з інших міст Женя допомагає розбирати завали на вулицях, відкачувати воду із затоплених будинків. "У підвалах ще стоїть вода, і все, що там є, потрібно витягнути й викинути в контейнер на вулиці", - говорить вона.

Женя провела в Зінціґу два вихідних дні. "Там, де ми були сьогодні, є шанс врятувати хоч щось, хоч якісь будинки, - продовжує дівчина. - А в іншому місці, де живуть наші знайомі, взагалі більше не залишилося жодної цивілізації". Для неї і для інших волонтерів роботи в постраждалих від повені районах ще не на один тиждень.

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Багато хто надає притулок постраждалим

У багатьох містах Німеччини, через які пройшла повінь, потік води змив цілі вулиці - від будинків залишилися лише вкриті мулом стіни. Готелі та жителі навколишніх міст прихистили в себе тих, хто залишився без даху над головою.

Кілька днів поспіль після повені телефон міської адміністрації Бонна буквально розривався від дзвінків - тисячі людей пропонували житло постраждалим від катастрофи. Через якийсь час влада міста на свій онлайн-сторінці була змушена попросити тих, хто хотів взяти у себе жертв повені, більше не дзвонити, щоб не перевантажувати телефонну лінію.

Після повені люди залишились без даху над головою

"Багато людей були готові надати житло сім'ям до трьох осіб, міські готелі виділили понад 50 двомісних номерів. Ми були приголомшені різноманітністю і великою кількістю пропозицій. На сьогоднішній день необхідності в цьому більше немає", - пояснила бургомістерка Бонна Катя Дьорнер (Katja Dörner).

Людей просять більше не везти гуманітарну допомогу

Протягом наступних після повені днів до затоплених районів вирушили сотні машин - волонтери везли туди одяг, їжу та предмети першої необхідності. В результаті за короткий час центри збору речей для постраждалих в деяких місцях виявилися настільки переповнені, що людей попросили більше не везти гуманітарну допомогу.

З таким проханням, зокрема, звернувся бургомістр міста Ремаген, що в окрузі Арвайлер. Склади заповнені вщент, пояснив він, і на те, щоб розсортувати і розподілити привезені речі, йде багато часу і сил, які необхідні для робіт з відновлення зруйнованої інфраструктури. Схожа ситуація і в Бонні: адміністрація була змушена попросити городян через Twitter утриматися від нефінансових пожертвувань.

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Будівельні магазини забезпечують обладнанням

Допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури запропонували й великі мережеві будівельні магазини: Obi, Bauhaus, Hornbach, Toom. Деякі з них безкоштовно позичають жителям постраждалих міст спеціальне обладнання та прилади, необхідні для того, щоб розчистити завали й відкачати воду із затоплених будинків: глибинні насоси, сушарки, лопати.

Волонтери не встигають розбирати мішки з гуманітарною допомогою для жертв катастрофи

Obi на своєму сайті запропонував покупцям, у котрих є непотрібні їм сушильні агрегати й насоси, привезти їх до магазину, а натомість отримати ваучер на суму пожертвуваного обладнання, на який можна було б придбати нову побутову техніку. Пожертвуване таким чином обладнання Obi переправляє в затоплені регіони. Багато будівельних магазинів, крім того, надають жертвам повені великі знижки.

Постраждалим від повені допоможуть німецькі футболісти

Про створення Фонду допомоги постраждалим від повеней на заході Німеччини в розмірі трьох мільйонів євро оголосили Німецька футбольна ліга (DFL) і Німецький футбольний союз (DFB). У спільній заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 16 липня, сторони наголосили, що вражені картинами спустошень та масштабом лиха.

"Ми вважаємо самим собою зрозумілим прояв солідарності в кризовій ситуації", - вказується в заяві. Представники DFB зв'язалися з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який теж пообіцяв підтримку.

Тим часом футбольні клуби "Баварія" з Мюнхена і "Кельн" з однойменного міста, а також телекомунікаційна компанія Telekom пожертвують 100 тисяч євро постраждалим внаслідок стихійного лиха. Раніше про підтримку постраждалих заявляли клуби "Боруссія" з Дортмунда і Менхенгладбаха.

Задля кращої координації допомоги, що надходить з усіх боків, найближчим часом Німецький Червоний Хрест відкриє "гарячу лінію". Вона допоможе зв'язати тих, хто готовий надати якусь допомогу, і тих, хто її потребує.