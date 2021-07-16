Повені в Німеччині: чому постраждалих ратують добровольці?

Рятувати, надавати допомогу, гасити пожежі, охороняти: усе це завдання пожежної служби в Німеччині. Вони лягають на плечі переважно добровольців. Часто ті, хто рятує людей та тушить пожежі, роблять це на громадських засадах, маючи при цьому ще й звичайну роботу, за яку вони отримують зарплату.

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На практиці це означає, що на роботі, під час занять спортом або у вільний час добровольці носять з собою пейджер, на який у разі надзвичайної ситуації надходить сигнал тривоги. Почувши звуковий сигнал, вони швидко їдуть спершу до пожежної частини, а вже звідти - до місця події.

Професійна пожежна служба - це надто дорого

Адже більшість невеликих містечок і сіл у Німеччині просто не можуть собі дозволити мати штатну пожежну службу: обладнання і персонал дуже дорогі. Якби за кожен такий населений пункт відповідала лише найближча до нього, так звана професійна пожежна служба, пожежників би не вистачало, а їхнє прибуття на місце надзвичайної ситуації часто тривало б довше, ніж пів години. Натомість завдяки багатьом пожежникам і пожежницям-добровольцям рятувальники прибувають на місце виклику вже через кілька хвилин.

Тренування пожежників-добровольців відбуваються у вільний час - як тут у громаді Санкт Катарінен федеральної землі Рейнланд-Пфальц

У великих містах, які, як правило, мають понад 100 тисяч населення, окрім добровольців працюють і професійні пожежні служби - у 2018 році таких у Німеччині було загалом 104. Але навіть вони отримують підтримку від добровольців. Загалом у країні існує понад 22 тисячі добровольчих пожежних дружин, які завжди раді поповненню своїх лав.

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Бути пожежником-добровольцем - це не "хобі"

Однак бути частиною добровільної пожежної бригади - це не "хобі". Аби вміти активно долати вогонь або впоратися з катастрофічною ситуацією на кшталт повені, добровольці повинні пройти навчання на численних курсах, а пізніше підвищувати свою кваліфікацію. І все це - у вільний від роботи час. До речі, якщо пожежна дільниця не може знайти достатню кількість добровольців, аби укомплектувати пожежну дружину, застосовують пожежний обов'язок. У такому разі людей віком від 18 до 50 років зобов'язують перебрати на себе роботу пожежників-рятувальників на певний обмежений проміжок часу.

Служба технічної допомоги Німеччини (THW) часто надає важку техніку для ліквідації наслідків стихії

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Подібну до добровільної пожежної служби структуру має, до речі, і Служба технічної допомоги Німеччини (THW). Офіційно вона хоч і підпорядкована міністерству внутрішніх справ Німеччини, однак лише два відсотки її співробітників працюють у штаті. Решта - добровольці. У 668 місцевих осередках THW на волонтерських засадах у свій вільний час працюють понад 80 тисяч людей, аби надавати допомогу під час надзвичайних ситуацій. Наприклад, забезпечувати людей питною водою або розчищати дороги. Під час надання допомоги THW і пожежники-рятувальники часто доповнюють одне одного.