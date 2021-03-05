 Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 07.03.2021

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Вікно в Німеччину

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (відео)

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".

Як працюють німецькі пожежники-добровольці

Як працюють німецькі пожежники-добровольці

Сирена тривоги пролунала у професійній пожежній частині номер один міста Бонна. Таких професійних пожежних частин у всій Німеччині - лише 110. Натомість в десятки разів більше, а саме 23 тисячі добровільних пожежних частин. Добровольці мають іншу постійну роботу і займаються гасінням пожеж безкоштовно. Професійні частини у ФРН організовуються у містах із населенням понад 100 тисяч людей. Що саме мотивує добровольців та як працюють німецькі пожежники, з'ясовував Михайло Малий.

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