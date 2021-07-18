Повінь у Німеччині: на "Нюрбургрингу" замість автоперегонів - допомога постраждалим

Тисячі шанувальників автоспорту зазначили червоним кольором у своїх календарях дати з 16 по 18 липня: в ці дні на найстарішій гоночній трасі Німеччини "Нюрбургринг" мав пройти черговий етап Чемпіонату Європи з перегонів вантажних автомобілів.

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Для нідерландця Феррі це ралі могло стати головною подією року: як і на минулих змаганнях, його знову призначили одним зі стюардів гонки - тим, хто змахує сигнальним прапором на узбіччі траси. У середу, 14 липня, він проїхав 200 кілометрів з міста Гамм в Північному Рейні - Вестфалії до Арвайлеру в Рейнланд-Пфальці і стояв в черзі до каси супермаркету, коли в місті почалася повінь. Феррі ледве встиг доїхати до кемпінгу поруч з "Нюрбургрингом", поки вода повністю не затопила дороги. Там його запитали, чи не погодиться він допомогти постраждалим людям. Феррі не роздумував ані секунди.

Волонтер Феррі

"Я - пристрасний фанат автогонок і, звісно ж, по-іншому уявляв собі ці вихідні. Але в такі моменти як цей все інше відходить на задній план - від нас, перш за все, потрібна допомога", - каже Феррі кореспонденту DW. Як і сотні інших волонтерів, він стоїть перед полицями з продуктами, сортуючи упаковки з соком, водою і маргарином.

"Коли перед тобою з'являються жінка з рушником і чоловік в банному халаті і з дитиною на руках, можна бути як завгодно сильним, але стримати сльози все одно не виходить, - зізнається Феррі. - Я пережив не одну повінь у себе на батьківщині, але такого я ще не бачив".

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На допомогу прийшли сотні шанувальників автоперегонів

У любові до автоспорту Сімоне Бекер не поступається Феррі - вже 20 років вона щороку їздить на "Нюрбургринг", щоб подивитися на перегони. О другій годині ночі в четвер, 15 липня, довго не роздумуючи, Сімоне вирушила в пункт допомоги постраждалим від повені.

"Мій чоловік не зволікав ані секунди - він поїхав туди одразу ж, як тільки побачив перше повідомлення про те, що потрібна допомога. Ми тісно пов'язані з "Нюрбургрингом", і тепер ми потрібні тут з іншої причини", - каже жінка.

Сімоне Бекер вирушила до "Нюрбургрингу", не роздумуючи ані секунди

Сімоне не тільки роздає їжу і воду постраждалим від катастрофи - вона ще й координує дії волонтерів, допомагаючи їм розсортовувати одяг, іграшки, дитячі коляски і продукти харчування, які люди привозять в синіх мішках.

Найважче для неї, зізнається, Сімоне, це зберігати спокій, коли їй доводиться розмовляти з десятками постраждалих від повені, яких розмістили в чотиризірковому готелі через дорогу від центру допомоги, слухати їхні розповіді і казати слова підтримки. "Я говорю з усіма, в тому числі, і з волонтерами, - розповідає Бекер. - Кожному тут доводиться справлятися зі своїми емоціями - адже ні у кого з нас немає досвіду дій у таких випадках".

Чотири зали, заповнені речами

За кілька кроків від Сімоне, перед стійками з чоловічого, жіночого та дитячого одягу, стоїть Александер Ґергард (Alexander Gerhard) - прессекретар автодрому "Нюрбургринг". Він і його команда вже вночі 15 липня організували в спорткомплексі пункт допомоги та збору речей для постраждалих від повені і повідомили про це через соціальні мережі.

Александер Ґергард: "Люди з усієї Німеччини приїжджають в центр допомоги на "Нюрбургрингу" з гуманітарною допомогою для жертв повені"

"Ми думали, це стане чимось на зразок регіональної акції допомоги для найближчих районів, але вже в лічені години це перетворилося в національний пункт збору пожертв, - каже Ґергард. - У нас тут чотири зали, заповнені різними речами, горами і тоннами одягу".

Люди з усієї Німеччини і навіть зі Швейцарії приїжджають в центр допомоги на "Нюрбургрингу" з гуманітарною допомогою. Волонтери навіть змушені були звернутися з проханням привозити пожертвування в інші пункти збору: центру на "Нюрбургрингу" зараз потрібні тільки продукти харчування та питна вода.

Завдяки відносно центральному розташуванню "Нюрбургрингу", тут також розмістилися оперативні штаби поліції, пожежної служби та організації з надання технічної допомоги. "Те, що відбувається зараз, надзвичайно, а готовність допомогти просто приголомшує. Всі добровольці, які тут працюють, роблять все, що в їхніх силах. Це в буквальному сенсі слова прояв любові до ближнього", - говорить Александер Ґергард.

Одяг для постраждалих у залі спорткомплексу на "Нюрбургрингу"

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Втіха для постраждалих від повені

Саме про любов до ближніх вже тридцять років говорить у своїх проповідях Клаус Конц (Klaus Kohnz) - священик церкви недалеко від "Нюрбургрингу" і керівник місцевої церковної громади. Зараз він сидить в холі готелю і готується до розмови з наступним постраждалим від повені. За сьогодні Конц поговорив вже більш ніж з десятьма людьми.

"Багато людей виснажені фізично", - каже Клаус Конц

"Найбільше людей хвилює, де перебувають їхні близькі. Потім їх турбує питання про те, чи зможуть вони повернутися в свої будинки. Ну і, звісно, вони стурбовані, що буде далі з їхньою роботою - адже вони позбулися всіх засобів до існування", - розповідає священик.

Клаус Конц добре знає, що таке наслідки повені: будинок його батьків стояв на річці Мозель і не раз потерпав від розливів, але, за його словами, ті підтоплення навіть віддалено не нагадували те, що трапилося зараз.

За розрадою до священика, за його словами, найчастіше звертаються літні люди. "Вони, з одного боку, до глибини душі вражені цими жахливими переживаннями, а, з іншого боку, абсолютно виснажені фізично. Багато хто втратив номери мобільних телефонів своїх родичів, і це їх страшно непокоїть", - розповідає Конц.

Вечорами священик повертається в свою парафію, щоб провести там церковну службу, але вранці він знову тут, на "Нюрбургрингу". Як і всі інші помічники і волонтери. "Біда не залишає людей байдужими, - каже Конц. - А за часів великих катастроф, таких, як ця жахлива повінь, вони по-справжньому гуртуються".

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