 Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.07.2021

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Політика й суспільство

Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені

Катастрофічні повені на заході Німеччини забрали багато життів на залишили по собі значні руйнування будинків та інфраструктури. Фото кількох населених пунктів до і після негоди унаочнюють її масштаб.

Долина річки Ар у Німеччині до і під час повені

Долина річки Ар до і під час повені

Містечко Альтенар в долині річки Ар у федеральній землі Рейнланд-Пфальц стало одним із тих, що постраждали від повені у Німеччині чи не найбільше. На цих фото добре видно, яку територію затопило внаслідок повені.

Затоплене містечко Альтенар у долині річки Ар у Німеччині

Містечко Альтенар у долині річки Ар, яка вийшла з берегів під час повені

А так по-казковому це містечко виглядало до катастрофи. Річка Ар зазвичай настільки невелика, що її навіть важко розгледіти на фото.

Містечко Альтенар у долині Ару в Німеччині

Так виглядало містечко Альтенар до катастрофи

Відома своїми виноградниками долина річки Ар внаслідок повені перетворилася на величезну затоплену територію. Постраждало багато населених пунктів, зокрема Дернау.

Містечко Дернау в долині річки Ар в Німеччині під час повені

Річка Ар, яка вийшла з берегів, затопила багато населених пунктів у долині

Раніше це місце виглядало так:

Вигляд на виноградники і містечко Дернау в долині річки Ар в Німеччині

Так виглядало містечко Дернау до повені

Неподалік від долини Ару, в сусідній землі Північний Рейн - Вестфалія, розташоване мальовниче містечко Бад-Мюнстерайфель. Принаймні, таким воно було до катастрофи.

Містечко Бад-Мюнстерайфель у Німеччині, Північний Рейн - Вестфалія

Містечко Бад-Мюнстерайфель у Німеччині до повені

Повінь зруйнвала мости і дороги, після негоди Бад-Мюнстерайфель виглядає так:

Повінь у містечку Бад-Мюнстерайфель на заході Німеччини

Негода принесла в Бад-Мюнстерайфель величезні руйнування

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    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

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  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

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    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

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    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


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