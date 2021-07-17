Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені

Містечко Альтенар в долині річки Ар у федеральній землі Рейнланд-Пфальц стало одним із тих, що постраждали від повені у Німеччині чи не найбільше. На цих фото добре видно, яку територію затопило внаслідок повені.

Містечко Альтенар у долині річки Ар, яка вийшла з берегів під час повені

А так по-казковому це містечко виглядало до катастрофи. Річка Ар зазвичай настільки невелика, що її навіть важко розгледіти на фото.

Так виглядало містечко Альтенар до катастрофи

Відома своїми виноградниками долина річки Ар внаслідок повені перетворилася на величезну затоплену територію. Постраждало багато населених пунктів, зокрема Дернау.

Річка Ар, яка вийшла з берегів, затопила багато населених пунктів у долині

Раніше це місце виглядало так:

Так виглядало містечко Дернау до повені

Неподалік від долини Ару, в сусідній землі Північний Рейн - Вестфалія, розташоване мальовниче містечко Бад-Мюнстерайфель. Принаймні, таким воно було до катастрофи.

Містечко Бад-Мюнстерайфель у Німеччині до повені

Повінь зруйнвала мости і дороги, після негоди Бад-Мюнстерайфель виглядає так:

Негода принесла в Бад-Мюнстерайфель величезні руйнування

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