Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць

Внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини загинули, за останніми даними, понад 130 людей. Водні потоки, що утворилися після тривалих злив, зривали на своєму шляху цілі будинки, мости й дороги. Багато людей дістали травм, багатьох досі вважають зниклими безвісти. Ті, хто вижив, почасти втратили все, що мали. Більшість іще досі не оговталася від шоку, зокрема й через те, що повені подібного масштабу в Німеччині раніше траплялися лише раз на кілька десятків років. Утім, метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища в помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

"Екстремальні дощі випадатимуть тим частіше, чим теплішою ставатиме планета", - каже Андреас Фінк (Andreas Fink) з Інституту метеорології та досліджень у Карлсруе.

Чим тепліше повітря, тим більше вологи

Однією з причин є те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера. "З підвищенням температури на один градус Цельсія повітря може вбирати приблизно на сім відсотків більше вологи. Це призводить у довгостроковій перспективі до більших обсягів опадів, особливо під час злив", - каже Себастіан Зіппель (Sebastian Sippel) зі Швейцарської вищої технічної школи в Цюриху.

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У тому, що спричинені людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти сумнівів не мають. "2021 року питання, чи вплинули на це кліматичні зміни, вже не стоїть. Питання лише - наскільки великим є цей вплив", - каже Карл-Фрідріх Шлойсснер з Інституту географії Університету імені Гумбольдта в Берліні.

Слабша висотна струменева течія

Питання термодинамічних змін, тобто потепління атмосфери та, як наслідок, її підвищена здатність вбирати в себе вологу, не викликає сумнівів у наукових колах. Натомість є ще один аспект, що може частково пояснювати екстремальні погодні умови на кшталт катастрофічних повеней у Німеччині та сусідніх країнах або надзвичайної спеки на західному узбережжі США та Канади. Щодо нього серед науковців поки що немає єдиної думки, але експерти вважають це пояснення дуже ймовірним.

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Ідеться про повітряні потоки, які загалом сприяють тому, що циклони та антициклони в наших помірних широтах не затримуються на одному місці й постійно рухаються далі. Дослідники клімату на кшталт Андреаса Фінка вважають, що висотна струменева течія - повітряна течія на висоті близько дев'яти кілометрів в ділянці полярного фронту - останніми роками стала менш стабільною і протікає хвилями замість постійного потоку. "Ці хвилі потім десь зупиняються і можуть, залежно від місця, викликати екстремальну спеку, яку ми бачили в Північній Америці, або ж повені", - пояснює Фінк.

Тобто циклони та антициклони не рухаються так швидко, як раніше. У випадку з циклоном "Бернд", який призвів до сильних злив і, як наслідок, нинішніх повеней у Німеччині та сусідніх країнах, сталося так, що він на якийсь час просто зупинився над цією територією та не рухався далі.

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Експерти вважають, що зміни у висотній струменевій течії пов'язані з її природою. Адже вона протікає між холодним полярним повітрям та теплим повітрям з тропіків та субтропіків. Різниця у температурі в полярних широтах та в тропіках є "двигуном" висотної струменевої течії. Та позаяк в Арктиці стає тепліше, то й різниця температур зменшується, а отже - висотна струменева течія стає слабшою.

У повенях винен Місяць?

Крім того, занепокоєння з огляду на повені викликає й те, що протягом наступного десятиліття екстремальнішими стануть також морські припливи і відпливи. Причина - коливання орбіти, якою Місяць рухається навколо Землі. У них немає нічого дивного, такі коливання стаються приблизно кожні 18 років. Але коли має статися наступне подібне коливання місячної орбіти - у 2030-х роках - рівень світового океану внаслідок глобального потепління стане достатньо високим, щоб занепокоїтись через очікувані екстремальні припливи і відпливи.

Під час першої половини 18,6-річного місячного циклу відпливи та припливи на Землі є менш вираженими, пояснюють фахівці американського космічного агентства NASA на своєму сайті. "Під час другої половини циклу зміни рівня води стають екстремальнішими. Під час припливу вода стоїть вище, під час відпливу - ще нижче, ніж зазвичай", - ідеться на сайті NASA.

Тож науковці прогнозують довготривалі повені, які можуть мати катастрофічні наслідки. А в комбінації з частішими випадками екстремальної погоди внаслідок змін клімату такий прогноз викликає особливе занепокоєння.