Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць
Глобальне потепління сприяє тому, що погодні умови в Європі ставатимуть дедалі екстремальнішими - від аномальної спеки до повеней. А очікувані коливання орбіти Місяця змушують хвилюватися ще більше.
Зруйнована дорога внаслідок повені в окрузі Арвайлер на заході Німеччини
Внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини загинули, за останніми даними, понад 130 людей. Водні потоки, що утворилися після тривалих злив, зривали на своєму шляху цілі будинки, мости й дороги. Багато людей дістали травм, багатьох досі вважають зниклими безвісти. Ті, хто вижив, почасти втратили все, що мали. Більшість іще досі не оговталася від шоку, зокрема й через те, що повені подібного масштабу в Німеччині раніше траплялися лише раз на кілька десятків років. Утім, метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища в помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.
"Екстремальні дощі випадатимуть тим частіше, чим теплішою ставатиме планета", - каже Андреас Фінк (Andreas Fink) з Інституту метеорології та досліджень у Карлсруе.
Чим тепліше повітря, тим більше вологи
Однією з причин є те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера. "З підвищенням температури на один градус Цельсія повітря може вбирати приблизно на сім відсотків більше вологи. Це призводить у довгостроковій перспективі до більших обсягів опадів, особливо під час злив", - каже Себастіан Зіппель (Sebastian Sippel) зі Швейцарської вищої технічної школи в Цюриху.
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У тому, що спричинені людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти сумнівів не мають. "2021 року питання, чи вплинули на це кліматичні зміни, вже не стоїть. Питання лише - наскільки великим є цей вплив", - каже Карл-Фрідріх Шлойсснер з Інституту географії Університету імені Гумбольдта в Берліні.
Слабша висотна струменева течія
Питання термодинамічних змін, тобто потепління атмосфери та, як наслідок, її підвищена здатність вбирати в себе вологу, не викликає сумнівів у наукових колах. Натомість є ще один аспект, що може частково пояснювати екстремальні погодні умови на кшталт катастрофічних повеней у Німеччині та сусідніх країнах або надзвичайної спеки на західному узбережжі США та Канади. Щодо нього серед науковців поки що немає єдиної думки, але експерти вважають це пояснення дуже ймовірним.
Ідеться про повітряні потоки, які загалом сприяють тому, що циклони та антициклони в наших помірних широтах не затримуються на одному місці й постійно рухаються далі. Дослідники клімату на кшталт Андреаса Фінка вважають, що висотна струменева течія - повітряна течія на висоті близько дев'яти кілометрів в ділянці полярного фронту - останніми роками стала менш стабільною і протікає хвилями замість постійного потоку. "Ці хвилі потім десь зупиняються і можуть, залежно від місця, викликати екстремальну спеку, яку ми бачили в Північній Америці, або ж повені", - пояснює Фінк.
Тобто циклони та антициклони не рухаються так швидко, як раніше. У випадку з циклоном "Бернд", який призвів до сильних злив і, як наслідок, нинішніх повеней у Німеччині та сусідніх країнах, сталося так, що він на якийсь час просто зупинився над цією територією та не рухався далі.
Експерти вважають, що зміни у висотній струменевій течії пов'язані з її природою. Адже вона протікає між холодним полярним повітрям та теплим повітрям з тропіків та субтропіків. Різниця у температурі в полярних широтах та в тропіках є "двигуном" висотної струменевої течії. Та позаяк в Арктиці стає тепліше, то й різниця температур зменшується, а отже - висотна струменева течія стає слабшою.
У повенях винен Місяць?
Крім того, занепокоєння з огляду на повені викликає й те, що протягом наступного десятиліття екстремальнішими стануть також морські припливи і відпливи. Причина - коливання орбіти, якою Місяць рухається навколо Землі. У них немає нічого дивного, такі коливання стаються приблизно кожні 18 років. Але коли має статися наступне подібне коливання місячної орбіти - у 2030-х роках - рівень світового океану внаслідок глобального потепління стане достатньо високим, щоб занепокоїтись через очікувані екстремальні припливи і відпливи.
Під час першої половини 18,6-річного місячного циклу відпливи та припливи на Землі є менш вираженими, пояснюють фахівці американського космічного агентства NASA на своєму сайті. "Під час другої половини циклу зміни рівня води стають екстремальнішими. Під час припливу вода стоїть вище, під час відпливу - ще нижче, ніж зазвичай", - ідеться на сайті NASA.
Тож науковці прогнозують довготривалі повені, які можуть мати катастрофічні наслідки. А в комбінації з частішими випадками екстремальної погоди внаслідок змін клімату такий прогноз викликає особливе занепокоєння.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.