На Заході США вирують потужні лісові пожежі

У південно-західних штатах США не вщухають потужні лісові пожежі, спричинені тривалою посухою та екстремально високими температурами.

За даними інформаційного агентства AP, площа охоплених полум'ям і постраждалих від вогню лісових угідь нині перевищує площу міста Нью-Йорк. Вогнем також зруйновані понад 20 будинків. Місцева влада закликала жителів багатьох районів покинути помешкання й негайно евакуюватися.

Натепер у південно-західних штатах США зафіксували 71 велику лісову пожежу. Вогнем спустошено порослу лісом і чагарником територію площею близько чотирьох тисяч квадратних кілометрів. Від лісових пожеж постраждали штати Каліфорнія, Аризона, Орегон, Вашингтон. Потужні пожежі спричинили також сильну задимленість.

Потужні пожежі спричинили сильну задимленість

В Аризоні двоє пожежників загинули під час гасіння вогню.

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Експерти попереджають, що через зміни клімату такі катастрофи відбуватимуться все частіше і частіше.