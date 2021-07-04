Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок масштабної лісової пожежі на Кіпрі. Станом на неділю, 4 липня вогнеборцям взялося значною мірою взяти ситуацію під контроль, заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс. За його словами, полум'я знищило більше 55 квадратних кілометрів лісу та сільськогосподарських площ, повідомляє агентство dpa.

Йдеться про найгіршу катастрофу на острові за останні десятиліття, сказав Анастасіадіс. "Це найгірша пожежа з 1974 року", - цитує його слова агентство AFP. Також президент Кіпру пообіцяв, що уряд негайно надасть допомогу постраждалим і родичам жертв.

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Лісова пожежа стала наслідком підпалу

За даними місцевих ЗМІ, четверо загиблих були робітниками з Єгипту.

За попередніми даними, у підпалі підозрюють 67-річного місцевого жителя, якого вже взято під варту. За повідомленнями ЗМІ, чоловік палив садове сміття.

Пожежа почалася на тлі сильної спеки та багатоденної засухи поблизу портового міста Лімасол. У суботу увечері жителів кількох селищ, розташованих у цій місцевості, довелося евакуювати.

У гасінні пожежі задіяні 11 літаків протипожежної служби, а також сотні вогнеборців і добровольців. Греція, Італія та Ізраїль також надіслали свої літаки для допомоги.