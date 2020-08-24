Близько півмільйона людей в Орегоні евакуювали через лісові пожежі

Близько півмільйона жителів штату Орегон - приблизно восьма частина всього населення штату - отримували накази про евакуацію через лісові пожежі. Їх евакуювали в сусідні штати Вашингтон і Каліфорнія.

Вогонь уже зруйнував сотні будинків на західному узбережжі США. Його жертвами стали щонайменше 16 людей, повідомляє у п'ятницю, 11 вересня, інформагенція Reuters.

Вогонь у містечку в Орегоні

Всього у західних штатах нарахували майже 100 великих пожеж. В Орегоні з вогнем борються близько 3000 пожежників. За їхніми даними, причиною масового поширення пожеж став надзвичайно жаркий сухий вітер із сходу, який роздуває полум'я і поширює його на нові території.

Пожежники намагаються загасити лісові пожежі в Орегоні

За словами губернаторки Орегону, в штаті вигоріло 364 220 гектарів. Вона зазначила, що ці пожежі є "гострими наслідками зміни клімату". Водночас у Каліфорнії пожежі спустошили понад 1,25 мільйона гектарів, що є новим рекордом у штаті.