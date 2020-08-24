 Близько півмільйона людей в Орегоні евакуювали через лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2020

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Новини

Близько півмільйона людей в Орегоні евакуювали через лісові пожежі

Близько півмільйона людей в Орегоні були вимушені евакуюватися через лісові пожежі, що спалахнули в Каліфорнії і перекинулися на інші штати США.

Пожежі зруйнували цілі житлові райони в Орегоні і Каліфорнії

Пожежі зруйнували цілі житлові райони в Орегоні і Каліфорнії

Близько півмільйона жителів штату Орегон - приблизно восьма частина всього населення штату - отримували накази про евакуацію через лісові пожежі. Їх евакуювали в сусідні штати Вашингтон і Каліфорнія.

Вогонь уже зруйнував сотні будинків на західному узбережжі США. Його жертвами стали щонайменше 16 людей, повідомляє у п'ятницю, 11 вересня, інформагенція Reuters.

Вогонь у містечку в Орегоні

Вогонь у містечку в Орегоні

Всього у західних штатах нарахували майже 100 великих пожеж. В Орегоні з вогнем борються близько 3000 пожежників. За їхніми даними, причиною масового поширення пожеж став надзвичайно жаркий сухий вітер із сходу, який роздуває полум'я і поширює його на нові території.

Пожежники намагаються загасити лісові пожежі

Пожежники намагаються загасити лісові пожежі в Орегоні

За словами губернаторки Орегону, в штаті вигоріло 364 220 гектарів. Вона зазначила, що ці пожежі є "гострими наслідками зміни клімату". Водночас у Каліфорнії пожежі спустошили понад 1,25 мільйона гектарів, що є новим рекордом у штаті. 

  • Чорне небо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Чорне небо

    Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.

  • Пожежні літаки на службі

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежні літаки на службі

    Загалом починаючи з 15 серпня по всій Каліфорнії зафіксували понад 650 пожеж різного масштабу на території 5000 квадратних кілометрів. До рятувальних операцій та гасіння вогню були залучені 95 літаків та 14 тисяч рятувальників. Повідомляється про сімох загиблих. Лише один найбільший осередок вогню зруйнував 845 будинків.

  • На межі можливостей

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    На межі можливостей

    Команди рятувальників та різноманітне технічне устаткування для гасіння пожеж до Каліфорнії привезли з інших штатів. "Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років, - каже губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. - Ці пожежі вичерпують наші ресурси, наш персонал". Він закликав про допомогу владу Канади та Австралії.

  • Масштабне лихо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Масштабне лихо

    Президент США Дональд Трамп надав пожежі у Каліфорнії статус "масштабного лиха". Цей статус дозволяє залучати кошти з федерального бюджету для подолання наслідків трагедії - допомоги бізнесу та населенню, що постраждали від пожеж. Зокрема, ідеться про кризову психологічну допомогу та тимчасове житло.

  • Шалені темпи поширення вогню

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Шалені темпи поширення вогню

    Деякі осередки вогню збільшилися удвічі лише протягом одного дня. Багато загорянь були спричинені блискавками через тисячі коротких гроз, які пройшлися територією штату минулого тижня. Одна з найбільших пожеж спалахнула поблизу Вакавілля, що між Сан-Франциско і Сакраменто.

  • 250 тисяч людей - без даху над головою

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    250 тисяч людей - без даху над головою

    Через зруйновані будинки чи небезпеку поширення вогню майже 250 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки. Евакуйовано було й різноманітні установи, зокрема, Каліфорнійський університет у Санта-Крузі. Причина - пожежа поблизу Йосемітського національного парку.

  • Більше за Нью-Йорк

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Більше за Нью-Йорк

    Пожежа у виноробному регіоні на північ від Сан-Франциско, а також іще одна - на південний схід від міста - за тиждень охопили площу в майже 1300 квадратних кілометрів, перевищивши площу Нью-Йорка.

  • Пожежі, які видно з космосу

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежі, які видно з космосу

    На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню".

    Автор: Нік Мартін, Данило Білик


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