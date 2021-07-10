США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки

Національна метеорологічна служба попередила в суботу, 10 липня, жителів Каліфорнії, Невади, Аризони й Юти про екстремально високі температури. Згідно з прогнозами метеорологів, від незвичної жароти можуть постраждати понад 30 мільйонів жителів цих південно-західних штатів. Особливо посилені заходи перестороги потрібно вжити літнім і хворим людям, наголосили в службі.

Тим часом у знаменитій температурними рекордами Долині Сметрі стовпчик термометра може піднятися вище 50 градусів за Цельсієм. Також готуватися до хвилі екстремальної спеки потрібно жителям Лас-Вегаса й Сакраменто, попередили метеорологи.

Влада Каліфорнії закликала ощадити воду

Тим часом у зв'язку з посиленням посухи й екстремально високими температурами влада штату Каліфорнія закликала населення ощадливо використовувати воду. Мешканців найгустонаселенішого штату країни закликали зокрема менше поливати газони та квітники й скорочувати час та інтенсивність прийому душу. Скоротити рівень споживання води потрібно на щонайменше на 15 відсотків порівняно з торішніми показниками. Так само до ощадливого ставлення до води закликали промисловість та сільське господарство Каліфорнії. Цей заклик спрямовано до "здорового глузду" громадян, наголошують чиновники.

Губернатор штату Гевін Ньюсом також повідомив про розширення зони дії надзвичайного стану, оголошеного в зв'язку з тривалою посухою. Відтепер дію надзвичайного стану поширено ще на 9 округів, і тепер у цю зону входять 50 з 58 округів штату, де проживають 42 відсотки населення Каліфорнії.

Сильні лісові пожежі в Каліфорнії

Тривала спека й посуха спричинили в Каліфорнії місцями сильні лісові пожежі, які кілька днів поспіль намагаються загасити бригади вогнеборців. Повідомляється про знищенні вогнем житлові будівлі та евакуацію багатьох місцевих мешканців.

Нагадаємо, нещодавно західне узбережжя США й Канади зазнали рекордної спеки. В Канаді поблизу Ванкувера стовпчик термометра піднявся до позначки в 49,6 градуса Цельсія, що значно перевищило попередній рекорд для Канади. 1937 року в Канаді було зафіксовано 45 градусів Цельсія.

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