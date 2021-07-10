 США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки

Від украй високих температур можуть постраждати понад 30 мільйонів людей, застерігають американські метеорологи. Через потужні лісові пожежі населення в Каліфорнії закликали ощадити воду.

Лісові пожежі в Каліфорнії

Тривала посуха й спека спричинили сильні пожежі в Каліфорнії

Національна метеорологічна служба попередила в суботу, 10 липня, жителів Каліфорнії, Невади, Аризони й Юти про екстремально високі температури. Згідно з прогнозами метеорологів, від незвичної жароти можуть постраждати понад 30 мільйонів жителів цих південно-західних штатів. Особливо посилені заходи перестороги потрібно вжити літнім і хворим людям, наголосили в службі.

Тим часом у знаменитій температурними рекордами Долині Сметрі стовпчик термометра може піднятися вище 50 градусів за Цельсієм. Також готуватися до хвилі екстремальної спеки потрібно жителям Лас-Вегаса й Сакраменто, попередили метеорологи.

Влада Каліфорнії закликала ощадити воду

Тим часом у зв'язку з посиленням посухи й екстремально високими температурами влада штату Каліфорнія закликала населення ощадливо використовувати воду. Мешканців найгустонаселенішого штату країни закликали зокрема менше поливати газони та квітники й скорочувати час та інтенсивність прийому душу. Скоротити рівень споживання води потрібно на щонайменше на 15 відсотків порівняно з торішніми показниками. Так само до ощадливого ставлення до води закликали промисловість та сільське господарство Каліфорнії. Цей заклик спрямовано до "здорового глузду" громадян, наголошують чиновники.

Губернатор штату Гевін Ньюсом також повідомив про розширення зони дії надзвичайного стану, оголошеного в зв'язку з тривалою посухою. Відтепер дію надзвичайного стану поширено ще на 9 округів, і тепер у цю зону входять 50 з 58 округів штату, де проживають 42 відсотки населення Каліфорнії.

Сильні лісові пожежі в Каліфорнії

Тривала спека й посуха спричинили в Каліфорнії місцями сильні лісові пожежі, які кілька днів поспіль намагаються загасити бригади вогнеборців. Повідомляється про знищенні вогнем житлові будівлі та евакуацію багатьох місцевих мешканців.

Нагадаємо, нещодавно західне узбережжя США й Канади зазнали рекордної спеки. В Канаді поблизу Ванкувера стовпчик термометра піднявся до позначки в 49,6 градуса Цельсія, що значно перевищило попередній рекорд для Канади. 1937 року в Канаді було зафіксовано 45 градусів Цельсія.

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  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Перевищено попередній історичний рекорд

    Найбільше від нинішньої нестерпної спеки потерпають канадські провінції Британська Колумбія й Альберта. В розташованому на відстані 200 кілометрів від Ванкувера селищі Літтон стовпчик термометра піднявся до позначки 49,6 градуса за Цельсієм (121,3 градуса за Фаренгейтом). Дотеперішній історичний рекорд для Канади - 45 градусів за Цельсієм. Його було зафіксовано 1937 року в провінції Саскачеван.

  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Влада допомагає населенню пережити спеку

    Щоб якось допомогти населенню врятуватися від екстремальної спеки, влада Ванкувера пропонує усім охочим приходити в оснащені потужними кондиціонерами громадські будівлі, які тепер виконують роль "центрів прохолоди".

  • Центр прохолоди у Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    "Відпочинь від спеки"

    Саме такими гаслами містян у Ванкувері закликають до відвідин "центрів прохолоди". Таких центрів на все місто - 25.

  • Хвиля спеки в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Раптовий сплеск кількості смертей

    Поліція Ванкувера повідомила, що лише упродовж п'яти днів було зафіксовано 65 викликів через раптову смерть. Обставини смертей розслідуються, багато померлих були літніми людьми.

  • Спека у Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Показники смертності значно вищі, ніж зазвичай

    Загалом, за даними органів влади, лише в Британській Колумбії протягом чотирьох днів "екстремальної спеки" померло щонайменше 233 людини, що на 100 осіб більше, ніж у середньому за чотириденний період.

  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Вода - чи не єдиний порятунок

    Багато канадців у ці спекотні дні шукають порятунок у водоймах.

  • Нестерпна спека

    Канада потерпає від рекордної спеки

    А коням - душ

    Від небаченої спеки потерпають не лише люди. Так само важко аномальні температури переносить багато тварин, особливо свійських. Щоб допомогти своїм улюбленцям перенести ці непрості дні, фермери влаштовують їм імпровізовані "душові", як у цьому випадку для коней.

  • Спека в Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Колись крижана, а тепер рятівна

    У Канаді багато водойм зазвичай не встигають прогрітися до комфортних для купання температур через відносно холодне й коротке літо, тож вода в них - лише для прихильників холодних водних процедур. Але за нинішніх температур і такі водойми цілком комфортні.

  • Пожежі в Канаді внаслідок рекордної спеки

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Украй висока пожежонебезпека

    Багатоденна рекордна спека призвела до масштабної пожежі в селищі Літтон. Саме тут було зафіксовано рекордні температури. Вогнем знищено багато будівель і сільгоспугідь, кажуть представники місцевої влади.

    Автор: Валерій Сааков


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