Посухи останніх років у Європі були найсильнішими за понад 2000 років - вчені

Посухи, які спостерігаються у країнах Європи упродовж останніх років, є найекстремальнішими за більше ніж 2000 років. До такого висновку дійшли автори дослідження, здійсненого групою вчених на чолі з Ульфом Бюнтґеном (Ulf Büntgen) із Кембриджського університету, яке вони представили у науковому журналі Nature Geoscience у понеділок, 15 березня.

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У своїй роботі вчені дослідили річні кільця 147 дубів, які росли на території Європи протягом останніх 2110 років і були взяті, зокрема, з історичних будівель або місць археологічних розкопок. Дослідники проаналізували співвідношення ізотопів кисню і вуглецю, яке систематично змінюється під час реакції дерев на наявність у довкіллі води і вплив спеки. Це дозволило відтворити всі періоди посухи починаючи з 75 року до нашої ери і виявити стійку тенденцію до більш посушливої погоди, яка особливо посилилася з 2015 року, повідомляє агентство AFP.

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Дослідники з'ясували, що особливо вологим було літо 200, 720 і 1100 років. Особливо сухе літо було зафіксовано у 40, 590, 950 і 1510 роках. Але ті високі температури та періоди посухи, які фіксувалися в Європі у 2003, 2015 і 2018 роках, виходили далеко за межі того, що було притаманним для всього досліджуваного періоду упродовж 2110 років, зазначають дослідники.

Глобальне потепління - це не лише посухи

Вчені припускають, що кліматичні зміни пов'язані з діяльністю людей, яка впливає на так звані "реактивні потоки" - сильні вітри в зоні тропопаузи, що лежить між тропосферою і стратосферою. Саме ці вітри переносять повітря на великі відстані і впливають на погодні явища.

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"Зміна клімату не означає, що посухи будуть скрізь. У деяких місцях може стати вологіше і холодніше, але екстремальні явища будуть посилюватися", - пояснив Ульф Бюнтґен. А це, своєю чергою, матиме "руйнівні наслідки" для сільського господарства, екосистем і людей у цілому, додав науковець.

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У доповіді, опублікованій у 2019 році в науковому журналі Nature Climate Change, говориться, що зміни в "реактивних потоках" значно збільшують ризик посух у північно-західній Америці, західній Європі, західній частині Росії та Україні, нагадує AFP. У цих регіонах виробляється чверть світового продовольства.