Посухи останніх років у Європі були найсильнішими за понад 2000 років - вчені
Масштаби посух, які спостерігалися у Європі у 2003, 2015 і 2018 роках, виходили далеко за межі того, що було нормою за останні 2110 років, свідчить дослідження вчених Кембриджського університету.
Останні періоди аномальної спеки та посух у Європі були найсильнішими за більш ніж 2000 років - дослідники
Посухи, які спостерігаються у країнах Європи упродовж останніх років, є найекстремальнішими за більше ніж 2000 років. До такого висновку дійшли автори дослідження, здійсненого групою вчених на чолі з Ульфом Бюнтґеном (Ulf Büntgen) із Кембриджського університету, яке вони представили у науковому журналі Nature Geoscience у понеділок, 15 березня.
У своїй роботі вчені дослідили річні кільця 147 дубів, які росли на території Європи протягом останніх 2110 років і були взяті, зокрема, з історичних будівель або місць археологічних розкопок. Дослідники проаналізували співвідношення ізотопів кисню і вуглецю, яке систематично змінюється під час реакції дерев на наявність у довкіллі води і вплив спеки. Це дозволило відтворити всі періоди посухи починаючи з 75 року до нашої ери і виявити стійку тенденцію до більш посушливої погоди, яка особливо посилилася з 2015 року, повідомляє агентство AFP.
Дослідники з'ясували, що особливо вологим було літо 200, 720 і 1100 років. Особливо сухе літо було зафіксовано у 40, 590, 950 і 1510 роках. Але ті високі температури та періоди посухи, які фіксувалися в Європі у 2003, 2015 і 2018 роках, виходили далеко за межі того, що було притаманним для всього досліджуваного періоду упродовж 2110 років, зазначають дослідники.
Глобальне потепління - це не лише посухи
Вчені припускають, що кліматичні зміни пов'язані з діяльністю людей, яка впливає на так звані "реактивні потоки" - сильні вітри в зоні тропопаузи, що лежить між тропосферою і стратосферою. Саме ці вітри переносять повітря на великі відстані і впливають на погодні явища.
"Зміна клімату не означає, що посухи будуть скрізь. У деяких місцях може стати вологіше і холодніше, але екстремальні явища будуть посилюватися", - пояснив Ульф Бюнтґен. А це, своєю чергою, матиме "руйнівні наслідки" для сільського господарства, екосистем і людей у цілому, додав науковець.
У доповіді, опублікованій у 2019 році в науковому журналі Nature Climate Change, говориться, що зміни в "реактивних потоках" значно збільшують ризик посух у північно-західній Америці, західній Європі, західній частині Росії та Україні, нагадує AFP. У цих регіонах виробляється чверть світового продовольства.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустелі виникають на очах
Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Людина руйнує природу
Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Світова загроза
Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби
Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Найбільша пустеля Європи - в Україні
В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Море без води
Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Коли ліси приносять у жертву туристам
Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля спричиняє вимушену міграцію
Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Боротьба проти пустелі
Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.
Автор: Патрік Ґроссе
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