Найспекотнішими в історії планети стали 2020 та 2016 роки

Найтеплішими в історії планети визнані 2020 та 2016 роки. Про це повідомляє у п'ятницю, 8 січня, служба ЄС з вивчення клімату Copernicus. За даними експертів, у 2020 році середня глобальна температура на Землі була на 1,5 градуса вище, ніж в доіндустріальний період. При цьому був повторений температурний рекорд 2016 року, і це незважаючи на охолодження, викликане кліматичними явищем Ла-Нінья.

За словами глави служби Copernicus Карло Буонтемпо, надзвичайно тепла погода 2020 року є "зайвим нагадуванням про невідкладність радикального скорочення викидів, що допомогло б уникнути негативного впливу на клімат в майбутньому".

Кліматичні феномени Ель-Ніньйо і Ла-Нінья

У 2016 році клімат Землі зазнав впливу явища Ель-Ніньйо, внаслідок чого середня річна температура виявилася вище звичайної на 0,1-0,2 градуса.

Феномен Ель-Ніньйо спостерігається на планеті регулярно. Між його проявами проходить від двох до семи років. Його наслідком стає підвищення середньої глобальної температури на Землі через нагрівання верхніх шарів води у тропічному регіоні Тихого океану. Своєю чергою, антипод Ель-Ніньйо - феномен Ла-Нінья - призводить до деякого охолодження на планеті.

В Європі 2020 рік визнаний найтеплішим в історії. За даними експертів, глобальна температура цього року перевищила на 0,4 градуса показники 2019 року і на 2,2 градуса - рівень доіндустріального періоду. Згідно з даними Copernicus, починаючи з 1970-х років кожного десятиліття глобальна температура на планеті підвищується в середньому на 0,2 градуса.