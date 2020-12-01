ООН закликає світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш назвав "драматичною" екологічну ситуацію, що склалася в світі. На його думку, світові лідери повинні оголосити в своїх країнах "надзвичайний кліматичний стан", щоб стимулювати дії щодо запобігання катастрофічного глобального потепління.

Про це він заявив у суботу, 12 грудня, під час своєї вступної промови на віртуальній конференції з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди.

За словами генсека ООН, тих зобов'язаннь, які на себе взяли країни, не достатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на планеті.

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"Чи може хто-небудь ще заперечувати, що ми зіткнулися з драматичною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах", - заявив Гуттеріш. На його думку, цей стан має тривати, поки країни не досягнуть вуглецевої нейтральності (коли викиди вуглекислого газу компенсуються за рахунок вуглецево-негативних проєктів. - Ред.)

Глава ООН заявив, що пакети заходів з відновлення економіки, запроваджені після пандемії коронавірусу, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього, але зазначив, що для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.

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"Члени G20 досі витрачають на 50 відсотків більше в своїх пакетах стримулювання економік на сектори, пов'язані з виробництвом і споживанням викопного палива, ніж на низьковуглецеву енергетику. Це неприйнятно. Трильйони доларів, необхідні для відновлення від наслідків пандемії, - це гроші, які ми беремо в борг у майбутніх поколінь", - сказав Гутерріш.

"Ми не можемо використовувати ці ресурси на такі заходи, які залишають майбутнім поколінням гору боргів на зруйнованій планеті", - додав генсек ООН.

Паризька кліматична угода

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

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Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.

Дивитись відео 02:42 Поділитись Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/36Bfc Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018)

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