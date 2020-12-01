ООН закликає світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш назвав "драматичною" екологічну ситуацію, що склалася в світі. На його думку, світові лідери повинні оголосити в своїх країнах "надзвичайний кліматичний стан", щоб стимулювати дії щодо запобігання катастрофічного глобального потепління.
Про це він заявив у суботу, 12 грудня, під час своєї вступної промови на віртуальній конференції з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди.
За словами генсека ООН, тих зобов'язаннь, які на себе взяли країни, не достатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на планеті.
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"Чи може хто-небудь ще заперечувати, що ми зіткнулися з драматичною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах", - заявив Гуттеріш. На його думку, цей стан має тривати, поки країни не досягнуть вуглецевої нейтральності (коли викиди вуглекислого газу компенсуються за рахунок вуглецево-негативних проєктів. - Ред.)
Глава ООН заявив, що пакети заходів з відновлення економіки, запроваджені після пандемії коронавірусу, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього, але зазначив, що для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.
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"Члени G20 досі витрачають на 50 відсотків більше в своїх пакетах стримулювання економік на сектори, пов'язані з виробництвом і споживанням викопного палива, ніж на низьковуглецеву енергетику. Це неприйнятно. Трильйони доларів, необхідні для відновлення від наслідків пандемії, - це гроші, які ми беремо в борг у майбутніх поколінь", - сказав Гутерріш.
"Ми не можемо використовувати ці ресурси на такі заходи, які залишають майбутнім поколінням гору боргів на зруйнованій планеті", - додав генсек ООН.
Паризька кліматична угода
Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.
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Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Заморожене місто
Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Холодна смерть
Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Замотані від голови до ніг
Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Затримки і анулювання
Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Пошта під час морозів
Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Життя триває
Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Швидке заморожування
Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Порятунок у сауні
Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.
Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Кондиціонери - проблема сама по собі
Немає нічого кращого в такі спекотні дні, ніж опинитися в приміщенні з кондиціонером. Утім, Міжнародне енергетичне агентство зараховує використання кондиціонерів до найвагоміших чинників дедалі більших обсягів споживання електроенергії. На них припадає 10 відсотків світового споживання електрики. Електроенергію, своєю чергою, часто виробляють на теплоелектростанціях, сприяючи зміні клімату.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
"План Геддеса" для Тель-Авіва
Задовго до заснування Ізраїлю 1948 року Всесвітній конгрес сіоністів звернувся за консультацією до шотландського експерта з планування міст Патріка Геддеса. Ще 1925 року конгрес хотів знати, як можна мінімізувати вплив пустельного клімату на Тель-Авів. Вулиці були побудовані таким чином, аби морський бриз продував усе місто. Тель-Авів і досі використовує застосовані тоді заходи.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Баухаус: німецький дизайн для прохолодження
Започаткований сто років тому архітекнурний напрям баухаус активно втілював у Тель-Авіві свої сприятливі для клімату ідеї. Приміром, віддаючи перевагу білим пласким дахам, які відбивають сонячне тепло. Крім того, на пласких дахах набагато зручніше встановлювати сонячні панелі, ніж на будь-яких інших.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Прохолодний дизайн Нігерії
Ізраїльський архітектор Ар'є Шарон збудував у 1960-х роках Університет імені Обафемі Аволово у Нігерії та скористався при цьому ідями баухаус. Під час планування університету він передбачив створення в ньому садів та внутрішніх подвір'їв із деревами, між якими може гуляти вітер. У тутешніх авдиторіях завжди на сім градусів прохолодніше, ніж надворі.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Розширення зелених оаз у Барселоні
Застосована у Барселоні концепнія називається "суперблоками". У деяких районах міста 2013 було повністю заборонено рух автомобілів, які мусять їхати в об'їзд. Дев'ять житлових блоків були об'єднані у так званий "суперблок". Лише мешканці будинків та постачальники товарів у тамтешні магазини і ресторани можуть їздити всередині. Як наслідок - менше шкідливих газів, більше тиші та місця для зелені.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Висячі сади в Парижі
Рослини, що в'ються, та кшталт плюща та дикого винограду обросли фасад Музею на набережній Бранлі у Парижі (на фото). Ідея належить французькому ботаніку Патріку Бланку. Загальна площа стін, покрита рослинами, становить близько 800 квадратних метрів. Таку ж концепцію він застосував до CaixaForum у Мадриді. Цю будівлю покриває килим із близько 15 тисяч рослин 250 видів шість поверхів заввишки.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Міста, які пручаються змінам клімату
Швидке спітніння - не найбільший ризик, який приховують у собі дедалі вищі температури повітря. Науковці прямо пов'язують збільшення кількості природних катастроф зі змінами клімату. Коли ураган Харві накотився на Х'юстон 2017 року, місто виграло від розумного планування свого парку Буффало Байоу площею 64 гектари, в якому зібралася вода, що утворилася внаслідок паводку.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Нові дружні до клімату міста на Близькому Сході
Планування міст у деяких регіонах Близького Сходу пропонує нові рішення для боротьби з наслідками зміни клімату. Поблизу аеропорту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах зараз будується ціле містечко, яке забезпечуватиметься енергією з відновлюваних джерел і, таким чином, не викидатиме в атмосферу вуглекислий газ. Місто Масдар може стати піонером містобудування майбутнього.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Стара, але дієва концепція з Оману
Температура на вулицях Масдара в Абу-Дабі може бути на 20 градусів нижчою за показники в сусідній пустелі. Прохолодна виникає завдяки високим вітровим вежам у будівлях, які спрямовують прохолодніше повітря в небі додолу. Ідея будувати вищі будинки, аби спрямовувати вітри донизу вулицями міста, походить іще з античності, її, зокрема, застосовували під час будівництва столиці Оману Маската.
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Пасивний дизайн - зачаровує погляд
Той, хто хоче будувати будинок у майбутньому, має мислити "пасивно". Пасивний дизайн включає в себе функції мінімізації впливу будинку на довкілля, а отже і наше життя. Сюди належать менші за розміром вікна, дахові покриття, місце для сонячних панелей чи сади на дахах, де дощ одночасно охолоджує будинок і живить рослини, які сприяють кращому балансу вуглекислого газу в повітрі. Зачаровує погляд!
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Архітектурні рішення для боротьби зі спекою
Прощавай, бетоне?
Аби відповідати потребам клімату в майбутньому, потрібні нові будівельні матеріали. Особливо проблематичним є масове застосування бетону, від час виробництва якого викидається дуже багато двоокису вуглецю. Але вже наявні бетонні будинки є водночас великими поглиначами тепла. Тож від використання бетону хоч і варто відмовлятися, але вже наявні бетонні споруди слід використовувати найоптимальніше.
Автор: Сертан Сандерсон, Данило Білик