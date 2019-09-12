Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату

США за президентства Джо Байдена і Євросоюз мають намір тісніше співпрацювати у питаннях захисту клімату. "Ми рішуче налаштовані відновити наш міцний союз у боротьбі проти кліматичної кризи", - йдеться у спільній заяві за підсумками першого візиту уповноваженого президента США з питань клімату Джона Керрі до Брюсселя, опублікованій ввечері у вівторок, 9 березня.

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При цьому американський політик закликав поставити амбітніші зобов'язання щодо захисту клімату, ніж ті, які були прописані в Паризькій кліматичній угоді 2015 року. "Паризької угоди недостатньо для виконання завдання", - наголосив Керрі і назвав кліматичну конференцію у Глазго, яка пройде у листопаді 2021 року, "останнім найкращим шансом".

Він визнав, що боротьба зі зміною клімату коштуватиме трильйони, але це все одно буде дешевше, аніж у підсумку обійдеться бездіяльність. Керрі додав, що для цієї боротьби вже існують важливі технології. За його словами, 2020-2030 роки повинні стати "десятиліттями дій".

У Брюсселі Керрі зустрівся з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

"Чудово знати, що у нас знову є друг у Білому домі", - сказала Урсула фон дер Ляєн Джону Керрі. У свою чергу, Тіммерманс заявив, що "США і Європа зможуть разом звернути гори", цитує інформагенція dpa.

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Сторони закликали всі країни світу вжити заходів для обмеження глобального потепління і домовилися співпрацювати з іншими державами, "щоб допомогти найбільш вразливим країнам світу впоратися із руйнівними наслідками зміни клімату".

Нагадаємо, 19 лютого США знову стали учасником Паризької кліматичної угоди. Указ про це президент країни Джо Байден підписав одразу після своєї інавгурації 20 січня. Рішення про вихід США з цієї угоди ухвалив експрезидент США Дональд Трамп.

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