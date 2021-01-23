 США повернулися до Паризької кліматичної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

США повернулися до Паризької кліматичної угоди

Дональд Трамп вважав, що Паризька кліматична угода покладає несправедливі обмеження на США, тому минулого року країна вийшла з неї. Втім, одразу після інавгурації Джо Байден підписав указ про повернення до угоди.

Зустріч Джо Байдена із кліматичними активістами, лютий 2020 року

Зустріч Джо Байдена із кліматичними активістами, лютий 2020 року

США у п'ятницю, 19 лютого, знову стали учасником Паризької кліматичної угоди. Указ про це президент країни Джо Байден підписав одразу після своєї інавгурації 20 січня, а 19 лютого сплив 30-денний термін, відведений для завершення процедури відновлення членства в угоді.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вже привітав цей крок США, який він назвав "ключовим моментом" на шляху до більш стійкого захисту клімату, повідомляє інформагенція dpa.

Паризька кліматична угода

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігав 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинені країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від рівня економічного розвитку.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.

Вихід США з Паризької кліматичної угоди

Вперше про рішення вийти з угоди колишній американський президент Дональд Трамп заявив у червні 2017 року. Причиною цього рішення Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які угода накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

В листопаді 2019 року США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу. А 4 листопада 2020 року країна офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди.

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