Білл Гейтс має намір вкласти два мільярди доларів у порятунок клімату

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс планує в найближчі п'ять років інвестувати два мільярди доларів у проєкти, спрямовані на боротьбу з кліматичними змінами. Про це він заявив в оприлюдненому в понеділок, 15 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

На думку Гейтса, держави світу повинні збільшити витрати на дослідження, спрямовані на захист клімату, щонайменше вп'ятеро, до 110 мільярдів доларів на рік. "Нам треба міняти фізичну економіку так швидко, як ніколи раніше в історії", - зазначив підприємець.

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При цьому Гейтс додав, що, на його думку, світова промисловість не повинна відмовлятися від атомної енергії, оскільки її альтернативних джерел, як-от сонця та вітру, забракне для того, щоб задовольнити глобальні потреби в електроенергії. Водночас він заявив, що покладає великі надії на технологію фільтрації вуглекислого газу з атмосфери. Ще одне джерело енергії майбутнього, на думку Гейтса, - це водневе пальне.

Білл Гейтс про електромобілі

Коментуючи розвиток ринку електромобілів, Гейтс позитивно відгукнувся про "мистецтво інженерів у Німеччині, котра, ймовірно, зробила для автоіндустрії більше, ніж будь-яка інша країна". Водночас він попередив, що якщо Німеччина не зможе успішно просувати на ринку електромобілі, це стане "величезною трагедією".

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Говорячи про екологічну ситуацію на планеті, Гейтс порівняв клімат з переповненою ванною. "Навіть якщо ми закриємо кран настільки, що вода буде з нього тільки крапати, в одну чудову мить ванна виявиться переповненою", - сказав він. Саме тому до 2050 року викиди вуглекислого газу треба не просто скоротити, але звести до нуля, підкреслив підприємець.

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