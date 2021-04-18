Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джон Керрі

Джон Керрі - колишній державний секретар США в адміністрації президента Барака Обами (2013-2017). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Керрі".

Американський політик Джон Керрі з 1983 до 2013 року був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Державний департамент у другій адміністрації Барака Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році. Президент США Джо Байден в 2021 році призначив його на посаду спеціального уповноваженого президента з питань клімату. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китай та США хочуть спільно боротися з кліматичними змінами

Китай та США хочуть спільно боротися з кліматичними змінами 18.04.2021

Представники КНР та США на зустрічі в Шанхаї заявили, що мають намір спільно боротися з кліматичними змінами.
Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату

Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату 10.03.2021

Під час візиту уповноважененого з питань клімату президента США Джона Керрі до Брюсселя сторони заявили про відновлення та посилення співпраці у сфері захисту клімату.

Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея) 25.11.2020

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?
Названі імена посадовців адміністрації Байдена

Названі імена посадовців адміністрації Байдена 23.11.2020

У команді обраного президентом США Джо Байдена оголосили кандидатури майбутніх посадовців в його адміністрації. Джон Керрі займеться питаннями клімату, а Пентагон уперше очолить жінка.
Керрі погодився з висновками спецслужб щодо російських хакерів

Керрі погодився з висновками спецслужб щодо російських хакерів 06.01.2017

Державний секретар США Джон Керрі та президент країни Барак Обама особисто зверталися до російського керівництва з претензіями стосовно втручання у вибори в США.

Ізраїльські поселення: Нетаньяху і Керрі сваряться, а Трамп просить почекати (29.12.2017) 29.12.2016

Держсекретар США Джон Керрі бачить вирішення близькосхідного конфлікту лише у формулі "дві держави" - Ізраїль і Палестина. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху закликає "не повчати" Ізраїль. А новообраний президент США Дональд Трамп у Твіттері нагадав: після його інавгурації буде все по-іншому й підтримав Ізраїль.
Штайнмаєр підтримує позицію Керрі щодо рішення двох держав для Ізраїлю

Штайнмаєр підтримує позицію Керрі щодо рішення "двох держав" для Ізраїлю 29.12.2016

Глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав промову держсекретаря США Джона Керрі щодо подолання конфлікту з палестинцями, яку розкритикувало керівництво Ізраїлю.
Керрі застеріг Ізраїль щодо наслідків політики поселень

Керрі застеріг Ізраїль щодо наслідків політики поселень 28.12.2016

Єдиним розв'язанням конфлікту на Близькому Сході є створення двох держав для двох народів. А нинішній курс ізраїльського керівництва - небезпечний, наголосив держсекретар США Джон Керрі. Біньямін Нетаньяху обурився.

США не наклали у Раді Безпеки ООН вето на резолюцію із осудом Ізраїлю

США не наклали у Раді Безпеки ООН вето на резолюцію із осудом Ізраїлю 23.12.2016

Рада Безпеки ухвалила скандальну резолюцію, яка засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях. США, які традиційно накладали вето на такі документи, цього разу утримались.

Країни Заходу закликали Сирію і Росію дозволити людям залишити східне Алеппо

Країни Заходу закликали Сирію і Росію дозволити людям залишити східне Алеппо 10.12.2016

Учасники паризьких переговорів щодо Сирії закликали припинити бойові дії в Алеппо, а також дозволити людям залишити зону боїв.
Глава східного Алеппо: 150 тисяч осіб в місті - під загрозою знищення

Глава східного Алеппо: 150 тисяч осіб в місті - під загрозою знищення 08.12.2016

За різними оцінками, протягом останніх тижнів в Алеппо загинуло від 500 до 800 осіб. Глава східного Алеппо закликав гарантувати безпеку тим, хто хоче залишити місто. Тим часом Керрі і Лавров ні про що не домовились.

Штайнмаєр вручив Керрі орден за заслуги перед ФРН

Штайнмаєр вручив Керрі орден за заслуги перед ФРН 05.12.2016

Глава МЗС ФРН назвав свого американського колегу "найнаполегливішим дипломатом" з усіх, кого він знає.

Ємен не зацікавлений у перемир'ї, про яке оголосив Керрі

Ємен не зацікавлений у перемир'ї, про яке оголосив Керрі 15.11.2016

Спроби американського держсекретаря Джона Керрі домовитись з повстанцями-хуситами в обхід уряду лише зривають мирний процес в країні, вважає глава МЗС Ємену.
Керрі: Якщо Росія не буде частиною рішення щодо Сирії, вона буде частиною проблеми

Керрі: Якщо Росія не буде частиною рішення щодо Сирії, вона буде частиною проблеми 27.10.2016

США продовжуватимуть докладати дипломатичні зусилля задля врегулювання конфлікту в Сирії. Але тиск на Росію зростає.
США та Великобританія розглядають можливість нових санкцій проти Росії

США та Великобританія розглядають можливість нових санкцій проти Росії 16.10.2016

Держсекретар США Джон Керрі та глава британського МЗС Борис Джонсон розглядають різні варіанти реакції на події в Алеппо.
Вашингтон, Лондон та ООН закликають до термінового перемир'я в Ємені

Вашингтон, Лондон та ООН закликають до термінового перемир'я в Ємені 16.10.2016

США спільно з Великобританією та ООН закликали до негайного та безумовного перемир'я в Ємені.
Інші статті