Джон Керрі - колишній державний секретар США в адміністрації президента Барака Обами (2013-2017). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Керрі".

Американський політик Джон Керрі з 1983 до 2013 року був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Державний департамент у другій адміністрації Барака Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році. Президент США Джо Байден в 2021 році призначив його на посаду спеціального уповноваженого президента з питань клімату. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.