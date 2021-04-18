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Джон Керрі - колишній державний секретар США в адміністрації президента Барака Обами (2013-2017). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Керрі".
Американський політик Джон Керрі з 1983 до 2013 року був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Державний департамент у другій адміністрації Барака Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році. Президент США Джо Байден в 2021 році призначив його на посаду спеціального уповноваженого президента з питань клімату. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Держсекретар США Джон Керрі бачить вирішення близькосхідного конфлікту лише у формулі "дві держави" - Ізраїль і Палестина. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху закликає "не повчати" Ізраїль. А новообраний президент США Дональд Трамп у Твіттері нагадав: після його інавгурації буде все по-іншому й підтримав Ізраїль.