Китай та США хочуть спільно боротися з кліматичними змінами

США та Китай мають намір спільно боротися з кліматичними змінами. Про це в суботу, 18 квітня, під час зустрічі в Шанхаї заявили спецпредставник США з клімату Джон Керрі та його китайський колега Сі Чженьхуа.

"Сполучені Штати та Китай віддані співпраці одні з одним та з іншими країнами, щоб урегулювати кліматичну кризу, до якої треба ставитися з усією серйозністю та невідкладності, котрої вона вимагає", - йдеться в спільній заяві Джона Керрі та Сі Чженьхуа.

Також дві найбільші в світі економіки, на які припадає майже половина світового обсягу "парникових газів", пообіцяли посилити заходи з боротьби з глобальнм потеплінням та сприяти успіху "багатосторонніх процесів", як-от Паризької кліматичної угоди.

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Віртуальний саміт з клімату

Колишній держсекретар США Джон Керрі став першим представником адміністрації президента Джо Байдена, який відвідав КНР. Його візит відбувся в рамках підготовки до організованого США віртуального саміту з клімату, котрий пройде 22-23 квітня. На цей захід запрошений і голова КНР Сі Цзіньпін.

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Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх головних пріоритетів. Його попередник Дональд Трамп оголосив у 2015 про виведення своєї країни з Паризької кліматичної угоди. Прийшовши до влади, Байден оголосив про повернення США до цієї угоди.