Байден запросив Путіна на великі кліматичні переговори

Президент США Джо Байден запросив президента РФ Володимира Путіна і голову КНР Сі Цзіньпіна на перші великі кліматичні переговори, які вирішила відродити адміністрація чинного глави Білого дому.

Її представники сподіваються, що ці переговори допоможуть сформувати, пришвидшити та поглибити глобальні зусилля щодо зменшення наслідків для клімату внаслідок забруднення викопним паливом. Про це представники адміністрації Байдена повідомили агенції AP у п'ятницю, 26 березня.

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Джо Байден хоче відродити форум найбільших світових економік у галузі клімату, який організовували США за колишніх президентів Джорджа Буша і Барака Обами. Захід запланований на 22 та 23 квітня. Всього на нього запрошено 40 представників різних країн світу.

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Наразі невідомо, як відреагують глави деяких країн на запрошення в участі на цих перемовинах. Зокрема, йдеться про Володимира Путіна, якого Байден нещодавно назвав "вбивцею", та Сі Цзіньпіна на тлі дипломатичних протистоянь США і Китаю. Як зауважує агенція, поки незрозуміло, чи готові Росія і Китай співпрацювати із США щодо скорочення викидів і одночасно мати дипломатичні конфлікти з інших тем.

За даними АР, Китай є найбільшим у світі джерелом забруднення навколишнього середовища. На другому місці перебувають США, а Росія - на четвертому.