Путін відреагував на слова Байдена про вбивцю

Президент РФ Володимир Путін у четвер, 18 березня, прокоментував слова президента США Джо Байдена, які пролунали у відповідь на запитання телеканалу ABC, чи вважає він Путіна вбивцею.

"Що стосується заяви мого американського колеги, ми дійсно, як він сказав, особисто знайомі. Що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я", - сказав Путін і додав, що говорить це "без іронії і без жартів", передає агенція "Інтерфакс".

Президент РФ додав, що кожен бачить іншу людину так, як оцінює себе. "Я згадую, коли в дитинстві ми у дворі сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс психологічний дуже глибокий в цьому: ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості, і думаємо, що він такий самий, як і ми. І, виходячи з цього, оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі", - сказав Путін.

Він також додав, що Росія співпрацюватиме із США. "Ми будемо з ними працювати, але в тих сферах, у яких ми самі зацікавлені. І на тих умовах, які ми вважаємо вигідними для себе, і їм доведеться з цим рахуватися", - сказав Путін.

Раніше того ж дня його прессекретар Дмитро Пєсков залишив без коментарів відповідь на запитання, чи готова Москва розглянути питання про розрив дипвідносин з США. "Наразі мені нічого додати щодо цієї теми", - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи розглядає Москва можливість розриву дипвідносин зі США.

При цьому речник президента РФ назвав висловлювання Джо Байдена про Путіна "дуже поганими". Він (Байден - Ред.) однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. Далі будемо виходити саме з цього", - зазначив Пєсков.

Напередодні Росія запросила свого посла в США Анатолія Антонова в Москву для консультацій. Зокрема, щоб обговорити "що робити і куди рухатися далі в контексті відносин з США", повідомила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, телекомпанія ABC напередодні оприлюднила інтерв'ю з президентом США Джо Байденом, який відповів "так" на запитання журналіста про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

При цьому Байден пообіцяв, що Путін поплатиться за спроби вплинути на результат президентських виборів в США 2020 року на користь колишнього глави Білого дому Дональда Трампа. Байден не уточнив, які саме заходи збирається вжити його адміністрація.

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