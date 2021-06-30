Рекордна спека в Північній Америці: 134 померлих у Канаді

У Канаді рекордна спека могла стати причиною смерті щонайменше 134 осіб. Як повідомила місцева поліція в вівторок, 29 червня, такі дані були зафіксовані в агломерації Ванкувера.

Того ж дня канадська мететорологічна служба зареєструвала новий національний температурний рекорд: у містечку Літтон в провінції Британська Колумбія температура сягнула 49,5 градуса Цельсія.

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"Ми переживаємо найгарячіший тиждень в історії Британської Колумбії", - заявив прем'єр-міністр провінції Джон Хорган. Він закликав жителів подбати про людей, яким може загрожувати спека, тримати напоготові в холодильнику холодні компреси та перебувати в найхолоднішому закутку будинку.

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Спека тримається також у штатах Орегон та Вашингтон на північному заході США. Там з високою температурою пов'язуть близько десяти смертей. У місті Спокан було зареєстровано рекордну для цієї місцевості температуру 42,2 градуса Цельсія.

Місцева енергопостачальна компанія була змушена запровадити віялові відключення електроенергії через велике навантаження на електромережі. Втім, її керівництво обіцяє, що відключення триватимуть для кожного окремого споживача не більше, ніж одну годину на день.