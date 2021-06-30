Рекордна спека в Північній Америці: 134 померлих у Канаді

"Ми переживаємо найгарячіший тиждень в історії Британської Колумбії", - заявив прем'єр-міністр провінції Джон Хорган. Він закликав жителів подбати про людей, яким може загрожувати спека, тримати напоготові в холодильнику холодні компреси та перебувати в найхолоднішому закутку будинку.
Спека тримається також у штатах Орегон та Вашингтон на північному заході США. Там з високою температурою пов'язуть близько десяти смертей. У місті Спокан було зареєстровано рекордну для цієї місцевості температуру 42,2 градуса Цельсія.
Місцева енергопостачальна компанія була змушена запровадити віялові відключення електроенергії через велике навантаження на електромережі. Втім, її керівництво обіцяє, що відключення триватимуть для кожного окремого споживача не більше, ніж одну годину на день.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Відмовтеся від подушки
За даними досліджень Інституту імені Роберта Коха, кожен третій житель Німеччини важко засинає. А влітку - тим більше. Як упоратися з цією проблемою під час спеки? Насамперед експерти пропонують відмовитися від подушки й ковдри. Краще підняти головну частину ліжка трохи вище, вкритися простирадлом або легким покривалом і спати на боці.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Жалюзі, рослини й електротехніка
Аби увечері швидко заснути, підготуйтеся до цього зранку: опустіть жалюзі, закрийте штори і лишіть вікна закритими - лише ввечері їх слід відкрити навстіж. Будь-які рослини у спальні - непрохані гості: кисень вони виробляють удень, а ось уночі - поглинають. І чим менше техніки біля ліжка (виняток - будильник на батарейках), тим краще, радять фахівці.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Cон після їжі
Вчені визначили, що той, хто за три години до сну їсть невелику порцію "правильної їжі", засинає швидше. Легка їжа з високим вмістом білка (курятина, горіхи кеш'ю, вівсяні пластівці) містить важливу амінокислоту - триптофан. А він сприяє виробленню "гормону щастя" - серотоніну. Настрій піднімається, нерви заспокоюються, і починає хилити в сон...
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Аромат ванілі
Ванільний аромат здатний творити дива: він діє заспокійливо, знімає напругу, відчуття страху, виводить із пригніченого стану. Ваніль діє як у вигляді ефірної олії (у кремі, шампуні), так і у вигляді добавки до напою, приготовленого з будь-якого сорту молока - навіть із кокосового, рисового або вівсяного.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Лаванда
Добре перевірений засіб, який є одним із найефективніших для зняття повсякденного стресу, - чай із суцвіть лаванди. Його можна змішати і з іншим корінням і травами, які не мають ефекту зігрівання: ромашкою, собачою кропивою, кукурудзяними рильцями... Пити літеплий трав'яний чай рекомендується маленькими ковтками.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Манго та йогурт
Легким фруктом лікарі та вчені вважають манго. Цей фрукт не змушує наш кишківник працювати на повну силу, зате дає відчуття ситості та спокою. Особливо у поєднанні з йогуртом.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Червоне вино чи вишневий сік?
Пів бокала корисного червоного вина в літній період лікарі пропонують замінити більш снодійним напоєм. Ним виявився сік звичайної вишні. Він здатний збільшувати рівень гормону мелатоніну, який сприяє засинанню, в організмі на цілих 15 відсотків. Причому і сон після вживання вишневого соку триває майже на пів години довше, обіцяють експерти.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Мускулатура стресу
Скинути з себе втому і стрес перед сном просто необхідно. Зробити це допоможе, наприклад, масаж. Утім, є і досить прості вправи, запевняють фахівці. Вони радять розслабити м'язи, які відповідають за рух нижньої щелепи й перебувають у постійній напрузі. Перед сном бажано широко відкрити рот (наскільки це можливо), потім знову закрити. Цю вправу виконайте 10 разів - і ви заснете, як немовля.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Ноги у воду
Незадовго до сну дуже добре зробити ванну для ніг. Їм достатньо 10-15 хвилин, аби донести до нашого мозку сигнал "відбій". У літеплу воду можна додати трохи лаванди, меліси, валеріани або пелюстки троянд.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?
Зірки чи вівці?
Що краще рахувати перед сном: зірок чи овечок? Ні те, ні інше, упевнені вчені. Просто це так нудно, що мимоволі змушує повертатися до проблем і переживань, які відклалися в нашій підсвідомості. Краще зайнятися візуалізацією: тобто уявити собі хмари у небі, морську гладь або перенести своє ліжко на галявину чи пшеничне поле...