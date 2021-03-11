Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату

Безпрецедентна спека на заході США та Канади, яка спостерігається нині, є "практично неможливою" без спричинених людською діяльністю змін клімату. До такого висновку дійшла група вчених, які входять до об'єднання World Weather Attribution (WWA). Результати їхнього дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, були оприлюднені у середу, 7 липня.

Команда з 27 дослідників порівняла історичні температурні показники з нинішньою погодою і дійшла висновку, що нагрівання планети, спричинене парниковими газами, щонайменше у 150 разів збільшило ймовірність виникнення такої спеки у США. За їхніми даними, нинішня спека у Канаді і США є настільки екстремальною, що її виникнення є можливим лише раз на тисячу років. А за умови нагрівання Землі ще на 0,8 градуса Цельсія, що за теперішньої емісії парникових газів може відбутися у найближчі 40-50 років, така спека може траплятися кожні 5-10 років, порахували вчені.

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У канадській провінції Британська Колумбія у червні три дні поспіль фіксували найвищу температуру повітря за весь час спостережень - стовпчик термометра підіймався до 49,6 градуса Цельсія. Загалом у червні, за даними програми ЄС для спостереження за Землею Copernicus, температура повітря у регіоні була на 1,2 градуса вищою за середні показники з 1991 до 2020 року. Для Європи ж цей червень став другим найспекотнішим червнем за всю історію спостережень.