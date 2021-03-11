 Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату

Без змін клімату нинішня спека у США та Канаді була б "практично неможливою", стверджує міжнародна команда дослідників.

У Канаді у червні спостерігалася рекордна спека

У Канаді у червні спостерігалася рекордна спека

Безпрецедентна спека на заході США та Канади, яка спостерігається нині, є "практично неможливою" без спричинених людською діяльністю змін клімату. До такого висновку дійшла група вчених, які входять до об'єднання World Weather Attribution (WWA). Результати їхнього дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, були оприлюднені у середу, 7 липня.

Команда з 27 дослідників порівняла історичні температурні показники з нинішньою погодою і дійшла висновку, що нагрівання планети, спричинене парниковими газами, щонайменше у 150 разів збільшило ймовірність виникнення такої спеки у США. За їхніми даними, нинішня спека у Канаді і США є настільки екстремальною, що її виникнення є можливим лише раз на тисячу років. А за умови нагрівання Землі ще на 0,8 градуса Цельсія, що за теперішньої емісії парникових газів може відбутися у найближчі 40-50 років, така спека може траплятися кожні 5-10 років, порахували вчені.

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У канадській провінції Британська Колумбія у червні три дні поспіль фіксували найвищу температуру повітря за весь час спостережень - стовпчик термометра підіймався до 49,6 градуса Цельсія. Загалом у червні, за даними програми ЄС для спостереження за Землею Copernicus, температура повітря у регіоні була на 1,2 градуса вищою за середні показники з 1991 до 2020 року. Для Європи ж цей червень став другим найспекотнішим червнем за всю історію спостережень.

  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Перевищено попередній історичний рекорд

    Найбільше від нинішньої нестерпної спеки потерпають канадські провінції Британська Колумбія й Альберта. В розташованому на відстані 200 кілометрів від Ванкувера селищі Літтон стовпчик термометра піднявся до позначки 49,6 градуса за Цельсієм (121,3 градуса за Фаренгейтом). Дотеперішній історичний рекорд для Канади - 45 градусів за Цельсієм. Його було зафіксовано 1937 року в провінції Саскачеван.

  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Влада допомагає населенню пережити спеку

    Щоб якось допомогти населенню врятуватися від екстремальної спеки, влада Ванкувера пропонує усім охочим приходити в оснащені потужними кондиціонерами громадські будівлі, які тепер виконують роль "центрів прохолоди".

  • Центр прохолоди у Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    "Відпочинь від спеки"

    Саме такими гаслами містян у Ванкувері закликають до відвідин "центрів прохолоди". Таких центрів на все місто - 25.

  • Хвиля спеки в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Раптовий сплеск кількості смертей

    Поліція Ванкувера повідомила, що лише упродовж п'яти днів було зафіксовано 65 викликів через раптову смерть. Обставини смертей розслідуються, багато померлих були літніми людьми.

  • Спека у Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Показники смертності значно вищі, ніж зазвичай

    Загалом, за даними органів влади, лише в Британській Колумбії протягом чотирьох днів "екстремальної спеки" померло щонайменше 233 людини, що на 100 осіб більше, ніж у середньому за чотириденний період.

  • Нестерпна спека в Канаді

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Вода - чи не єдиний порятунок

    Багато канадців у ці спекотні дні шукають порятунок у водоймах.

  • Нестерпна спека

    Канада потерпає від рекордної спеки

    А коням - душ

    Від небаченої спеки потерпають не лише люди. Так само важко аномальні температури переносить багато тварин, особливо свійських. Щоб допомогти своїм улюбленцям перенести ці непрості дні, фермери влаштовують їм імпровізовані "душові", як у цьому випадку для коней.

  • Спека в Ванкувері

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Колись крижана, а тепер рятівна

    У Канаді багато водойм зазвичай не встигають прогрітися до комфортних для купання температур через відносно холодне й коротке літо, тож вода в них - лише для прихильників холодних водних процедур. Але за нинішніх температур і такі водойми цілком комфортні.

  • Пожежі в Канаді внаслідок рекордної спеки

    Канада потерпає від рекордної спеки

    Украй висока пожежонебезпека

    Багатоденна рекордна спека призвела до масштабної пожежі в селищі Літтон. Саме тут було зафіксовано рекордні температури. Вогнем знищено багато будівель і сільгоспугідь, кажуть представники місцевої влади.

    Автор: Валерій Сааков


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