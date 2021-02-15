В Антарктиці зафіксували новий температурний рекорд: 18,3 градуса

Минулого року в Антарктиці зафіксували новий температурний рекорд. Як повідомила у четвер, 1 липня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), 6 лютого 2020 року на станції Есперанса на Антарктичному півострові температура сягнула позначки 18,3 градуса Цельсія вище нуля. Попередній рекорд був зафіксований в 2015 році - тоді температура в Антарктиці піднялася до 17 градусів.

При цьому ВМО не підтвердила температурний рекорд, який був зафіксований на бразильській станції на острові Сеймур. 9 лютого 2020 року там зафіксували 20,75 градуса тепла. Однак станція спеціалізується на дослідженнях вічної мерзлоти та не обладнана точними приладами для вимірювання температури повітря, зазначила ВМО.

"Антарктичний півострів - один із регіонів у світі, який нагрівається найбільше - майже на три градуси за останні 50 років", - повідомив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

В організації наголошують, що цей рекорд показує - зміни клімату вимагають невідкладних заходів. "Дуже важливо продовжувати посилювати системи спостереження, прогнозування та раннього попередження, щоб реагувати на екстремальні події, які відбуваються все частіше та частіше внаслідок глобального потепління", - зазначив перший віцепрезидент ВМО, професор Селесте Сауло.

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