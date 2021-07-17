Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими

Близько 170 людей вважаються безвісно зниклими в регіонах на заході Німеччини, які постраждали від повеней. Щонайменше 160 людей загинули внаслідок стихійного лиха. Про це повідомила в понеділок, 19 липня, поліція міста Кобленц. Там зазначили, що кількість жертв може зрости, тому що рятувальникам на п'ятий день після повеней вдалося дістатися не в усі постраждалі місця.

Поліція, пожежники та рятувальники планують додатково обстежувати постраждалі регіони. Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють родичів. До загиблих "ставляться з якнайбільшим пієтетом", заявив журналістам заступник керівника поліції Кобленца Юрґен Зюз (Jürgen Süs).

У скільки повені обійдуться страховим компаніям

Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від двох до трьох мільярдів доларів. Самому лише німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від 200 до 300 мільйонів доларів, підрахували фахівці інвестиційного банку Berenberg. Близько 45 відсотків будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків, передає інформагенція Reuters.

Волонтери допомагають усувати наслідки повені в місті Зінціґ

Благодійність і готовність допомогти

У Caritas International та інших благочинних організаціях заявляють про велику готовність людей підтримати постраждалих від стихійного лиха. Німецьке відділення організації Caritas повідомило, що виділяє термінову допомогу на 1,5 мільйона євро для підтримки постраждалих. Допомогу розподіляють у вигляді, зокрема, виплат готівкою на місцях катастрофи та професійної психологічної підтримки, пише Reuters.

Прем'єр-міністерка федеральної землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) заявила 18 липня про величезну готовність людей допомагати. За її даними, деякі громади навіть тимчасово призупинили приймати гуманітарну допомогу, тому що їхні склади вже заповнені.

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