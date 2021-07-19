Катастрофічні повені в Німеччині: число загиблих зростає

У західних регіонах Німеччини, що минулого тижня зазнали катастрофічних повеней, зростає число жертв стихійного лиха. Як повідомили в понеділок, 19 липня, в МВС федеральної землі Рейнланд-Пфальц, тільки в цій землі унаслідок руйнівних повеней загинули щонайменше 117 людей. Ще напередодні земельна влада повідомляла про 112 жертв.

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У сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія повідомлялося про 46 жертв, ще одна людина загинула внаслідок повеней у Баварії. Водночас чиновники в Рейнланд-Пфальці та землі Північний Рейн-Вестфалія визнають, що досі багато людей вважаються зниклими безвісти. До них, зокрема, не можуть дістатись або додзвонитись їхні рідні.

Проблеми з мобільним зв'язком

Тим часом один з найбільших німецьких провайдерів мобільного зв'язку Vodafone повідомив, що внаслідок повеней шоста частина станцій зв'язку виведена з ладу й відключена від мережі. Внаслідок чого в постраждалих від стихійного лиха регіонах досі спостерігаються значні проблеми з мобільним зв'язком.

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Щоб перекрити прогалини через пошкодження такої значної кількості станцій, понад 200 інших вцілілих об'єктів були переналаштовані для досягнення більшого радіуса дії, що дозволило покривати більші території.

У компанії Vodafone повідомили, що сподіваються на відновлення покриття вже до кінця поточного тижня.

Як повідомлялося, в Німеччині ще не подолано всі ризики, що виникли внаслідок руйнівних повеней.