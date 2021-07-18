 Наслідки повеней у Німеччині: ризики ще не усунуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Новини

Наслідки повеней у Німеччині: ризики ще не усунуті

Загроза повеней тримає в напрузі частини Баварії. Водночас у постраждалих від катастрофічних повеней західних регіонах населення досі не може повернутися у власні домівки.

Катастрофічні повені в Німеччині

Багато регіонів ще потерпають від наслідків повеней

Німеччина досі не оговталась від наслідків катастрофічних повеней, від яких постраждали насамперед західні федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія. Станом на ранок понеділка, 19 липня, відомо загалом про 157 жертв повеней. Утім, багато осіб досі вважаються зниклими безвісти. 

Повені в Німеччині

У місті Ерфтштадт-Блессем, де бурхливі потоки води утворили величезну вимоїну, за оцінками експертів, як і раніше існує гостра небезпека для життя поблизу її краю, про що повідомили представники місцевої влади з посиланням на висновки експертів. За словами чиновників, необхідно продовжити перевірку стабільності ґрунту після катастрофічної повені в районі.

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Як повідомлялося, внаслідок утворення такої величезної вимоїни в Блессемі завалилося щонайменше три житлових будинки, а також частина історичного замку.

Величезна вимоїна в Ерфтштадт-Блессемі

Величезна вимоїна в Ерфтштадт-Блессемі

Крім того, у низці районів чекають на спад води, щоб проінспектувати стан інфраструктури. В громаді Альтенар уже попереджають, що внаслідок пошкоджень трубопроводів ще тижні, а то й місяці буде відсутнім водопостачання, тож там організовують доставку питної води населенню. Також залишаються закритими деякі ділянки автошляхів та залізниці.

Загроза сильних повеней у Баварії

Водночас у баварському місті Пассау у ніч на 19 липня незначно піднявся рівень води в Дунаї та залишався нижче позначки 8,50 метра, вище якої діє найвищий рівень небезпеки щодо повеней. Водою затопило набережну річки та автостоянки, а мешканці міста захищали будинки мішками з піском та бар'єрами. В районі Берхтесгаденер у Верхній Баварії через повінь понад 160 осіб довелося евакуювати зі своїх будинків в безпечне місце в курортному районі навколо озера Кенігсзее, повідомили в місцевій владі.

Повені в Баварії

Наслідки повені в Баварії

Водночас метеорологи кажуть, що рівень загрози повеней у Баварії та Альпах знизився, оскільки рясних опадів поки що не передбачається.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель

Велика частина мальовничого регіону Айфель на заході Німеччини зазнала масштабних руйнувань внаслідок катастрофічних повеней. Це місце завжди приваблювало багатьох туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.  

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Докладно

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Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

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