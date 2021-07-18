Наслідки повеней у Німеччині: ризики ще не усунуті

Німеччина досі не оговталась від наслідків катастрофічних повеней, від яких постраждали насамперед західні федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія. Станом на ранок понеділка, 19 липня, відомо загалом про 157 жертв повеней. Утім, багато осіб досі вважаються зниклими безвісти.

У місті Ерфтштадт-Блессем, де бурхливі потоки води утворили величезну вимоїну, за оцінками експертів, як і раніше існує гостра небезпека для життя поблизу її краю, про що повідомили представники місцевої влади з посиланням на висновки експертів. За словами чиновників, необхідно продовжити перевірку стабільності ґрунту після катастрофічної повені в районі.

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Як повідомлялося, внаслідок утворення такої величезної вимоїни в Блессемі завалилося щонайменше три житлових будинки, а також частина історичного замку.

Величезна вимоїна в Ерфтштадт-Блессемі

Крім того, у низці районів чекають на спад води, щоб проінспектувати стан інфраструктури. В громаді Альтенар уже попереджають, що внаслідок пошкоджень трубопроводів ще тижні, а то й місяці буде відсутнім водопостачання, тож там організовують доставку питної води населенню. Також залишаються закритими деякі ділянки автошляхів та залізниці.

Загроза сильних повеней у Баварії

Водночас у баварському місті Пассау у ніч на 19 липня незначно піднявся рівень води в Дунаї та залишався нижче позначки 8,50 метра, вище якої діє найвищий рівень небезпеки щодо повеней. Водою затопило набережну річки та автостоянки, а мешканці міста захищали будинки мішками з піском та бар'єрами. В районі Берхтесгаденер у Верхній Баварії через повінь понад 160 осіб довелося евакуювати зі своїх будинків в безпечне місце в курортному районі навколо озера Кенігсзее, повідомили в місцевій владі.

Наслідки повені в Баварії

Водночас метеорологи кажуть, що рівень загрози повеней у Баварії та Альпах знизився, оскільки рясних опадів поки що не передбачається.