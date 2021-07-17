Повенева катастрофа в Німеччині: триває пошук зниклих безвісти

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія триває пошук зниклих безвісти людей та можливих жертв потужної повені, що виникла внаслідок злив 14-15 липня. В неділю, 18 липня, міністерство внутрішніх справ цієї землі повідомляє про 46 загиблих внаслідок катастрофи. Загалом від стихії на заході ФРН загинули, за останніми даними, 157 осіб.

У найбільш постраждалому від стихії в землі місті Ерфтштадт, що неподалік від Кельна, розшукують десятки людей. Станом на опівдень 18 липня у відкритому владою міста Центрі інформації зібрані дані про 59 людей, з них 16 - ерфтштадців, місце перебування яких невідоме. Їх розшукують родичі. Серед тих, кого шукають, і мешканці будинків для літніх людей.

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Речник округу Рейн-Ерфт, де розташований Ерфтштадт, наголосив, що в регіоні подекуди відсутній телефонний зв'язок, також мобільний, а низка районів недоступні автомобілям через зруйновані мости через річки.

Одна з доріг у Ерфтштадті

За даними влади міста, за останні два дні з води вдалось витягти 70 автомобілів. Ще 25 досі залишаються заблокованими. У легкових та вантажних автомобілях не знайдено загиблих.

Також влада Ерфтштадта не зможе оголосити запланований попередньо на 15 годину "відбій тривоги", оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені у Ерфштадті створили величезну вимоїну. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.