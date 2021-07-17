 156 загиблих внаслідок повені на заході Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

156 загиблих внаслідок повені на заході Німеччини

В районах земель Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, що постраждали від повені, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Hochwasser in Sinzig

Кількість жертв внаслідок катастрофічної повені на заході Німеччини сягнула 156. Вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв зростатиме. Сотні людей досі вважають зниклими безвісти. 

У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

Рятувальні роботи тривають

У районах, що постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи. У них задіяні десятки тисяч фахівців.

Оскільки у постраждалих районах вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих для їхнього перебування місцях. Багато людей, як повідомлялось, втратили свої домівки.

Hochwasser in Sinzig

Читайте також: Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

Deutschland Unwetterkatastrophe | Sinzig, Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz

У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

Потужну повінь  на заході Німеччини спричинили зливи 14-15 липня

Дивитись відео 01:18

No comment: повені у Німеччині з висоти пташиного польоту (17.07.2021)

 

Також за темою

Rescue team paddle along flooded cars stuck on the road following heavy rainfalls in Erftstadt, Germany, July 16, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Рейнланд-Пфальц: число жертв повені зросло до 90 17.07.2021

Поліція федеральної землі повідомляє також про понад 600 поранених. Кількість жертв може зрости.

16.07.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler - Blick auf die Gemeinde Schuld am Tag nach der Hochwasserkatastrophe. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen.

У Німеччині через катастрофічні повені загинули понад 100 людей 16.07.2021

Кількість жертв зростає. У багатьох районах земель Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія через повені, спричинені потужними зливами, оголошений режим надзвичайної ситуації.

Collapsed houses are seen on a flood-affected area following heavy rainfalls in Schuld, Germany, on July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель 18.07.2021

Велика частина мальовничого регіону Айфель на заході Німеччини зазнала масштабних руйнувань внаслідок катастрофічних повеней. Це місце завжди приваблювало багатьох туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.

Реклама

Докладно

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Це місце, що стало епіцентром катастрофи, завжди приваблювало туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  