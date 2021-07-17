156 загиблих внаслідок повені на заході Німеччини

Кількість жертв внаслідок катастрофічної повені на заході Німеччини сягнула 156. Вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв зростатиме. Сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

Рятувальні роботи тривають

У районах, що постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи. У них задіяні десятки тисяч фахівців.

Оскільки у постраждалих районах вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих для їхнього перебування місцях. Багато людей, як повідомлялось, втратили свої домівки.

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За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

Потужну повінь на заході Німеччини спричинили зливи 14-15 липня