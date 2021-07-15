Повені на Заході Німеччини: число загиблих зростає

Спричинені рясними опадами повені на заході Німеччини призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Як стало відомо на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста Кобленц побоюються, що це число жертв далеко не остаточне, передає інформагенція dpa.

Найбільше від повеней у цій федеральній землі постраждав район Арвайлер, зокрема, місто Бад Ноєнар-Арвайлер та низка інших населених пунктів. У поліції й рятувальних службах визнали, що досі не можуть визначити точної кількості зниклих безвісти. У розташованому неподалік місті Зінціг у цій же землі загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Іншими регіонами землі Рейнланд-Пфальц, що значно постраждали від повеней, стали Айфель і Трір-Заарбург.

Водою знищено або підтоплено численні будівлі

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. З огляду на повінь місцями призупинено рух потягів залізницею. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Повідомляється також про проблеми з мобільним зв'язком. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

До багатьох будівель можна безпечно дістатися тільки на човні

На ліквідацію наслідків катастрофи влада залучила частини Бундесверу.

Повені в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія

У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Масштаби руйнувань у місті Бад Мюнстерайфель

З розташованого поблизу Кельна містечка Ерфтштадт повідомляють про руйнування низки будинків. Причиною обвалу будівель стало масивне підтоплення. Попри евакуацію мешканців будинків напередодні, звідти досі надходять виклики про допомогу. Людей рятують на човнах, інакше дістатись до будинків неможливо.

Рятувальні роботи ускладнені проривом газопроводу, повідомляють місцеві ЗМІ. Також населення регіону просять не вживати воду з кранів відразу, а спершу її скип'ятити.

Один з кварталів міста Золінген у землі Північий Рейн-Вестфалія

Як повідомили в Федеральній службі захисту населення від катастроф (BKK), від повеней постраждало загалом 23 райони землі Північний Рейн-Вестфалія.

Загалом навіть нинішнє число загиблих тільки в цих двох федеральних землях уже в кілька разів перевищило число загиблих під час так званої Повені століття в 2002 році, коли у всій Німеччині загинула 21 людина, уточнює інформагенція AFP.