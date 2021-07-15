 Повені на Заході Німеччини: число загиблих зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

Повені на Заході Німеччини: число загиблих зростає

Кількість жертв повені перевищила 80, більше тисячі людей зникли безвісти. У поліції прогнозують, що число жертв збільшуватиметься. Водою знищені або підтоплені численні будівлі. У Ерфштадті пошкоджений газопровід.

Повінь на заході Німеччини

Водою підтоплено багато міст і поселень на заході Німеччини

Спричинені рясними опадами повені на заході Німеччини призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Як стало відомо на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста Кобленц побоюються, що це число жертв далеко не остаточне, передає інформагенція dpa.

Найбільше від повеней у цій федеральній землі постраждав район Арвайлер, зокрема, місто Бад Ноєнар-Арвайлер та низка інших населених пунктів. У поліції й рятувальних службах визнали, що досі не можуть визначити точної кількості зниклих безвісти. У розташованому неподалік місті Зінціг у цій же землі загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Іншими регіонами землі Рейнланд-Пфальц, що значно постраждали від повеней, стали Айфель і Трір-Заарбург.

Повені на заході Німеччини

Водою знищено або підтоплено численні будівлі

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. З огляду на повінь місцями призупинено рух потягів залізницею. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Повідомляється також про проблеми з мобільним зв'язком. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

Повені в Німеччині

До багатьох будівель можна безпечно дістатися тільки на човні

На ліквідацію наслідків катастрофи влада залучила частини Бундесверу.

Повені в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія

У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Повінь на заході Німеччини

Масштаби руйнувань у місті Бад Мюнстерайфель

З розташованого поблизу Кельна містечка Ерфтштадт повідомляють про руйнування низки будинків. Причиною обвалу будівель стало масивне підтоплення. Попри евакуацію мешканців будинків напередодні, звідти досі надходять виклики про допомогу. Людей рятують на човнах, інакше дістатись до будинків неможливо.

Рятувальні роботи ускладнені проривом газопроводу, повідомляють місцеві ЗМІ. Також населення регіону просять не вживати воду з кранів відразу, а спершу її скип'ятити.

Повінь у місті Золінген

Один з кварталів міста Золінген у землі Північий Рейн-Вестфалія

Як повідомили в Федеральній службі захисту населення від катастроф (BKK), від повеней постраждало загалом 23 райони землі Північний Рейн-Вестфалія.

Загалом навіть нинішнє число загиблих тільки в цих двох федеральних землях уже в кілька разів перевищило число загиблих під час так званої Повені століття в 2002 році, коли у всій Німеччині загинула 21 людина, уточнює інформагенція AFP.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

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  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Затоплені вулиці

    Найбільше опадів випало в середу, 14 липня. Внаслідок повенів та злив в одному з округів регіону Айфель у землі Рейнланд-Пфальц загинули четверо людей. Лише в одному населеному пункті протягом ночі завалилися шість будинків. За даними поліції, понад 30 людей зникли безвісти.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Відірвані від світу

    Кілька населених пунктів в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц через дощі і повені виявилися відрізаними від навколишніх територій, повідомили в поліції. Близько 50 осіб чекали на порятунок на дахах будинків.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Авто під завалами внаслідок повені, Гаґен (Німеччина)

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Під завалами

    У землі Північний Рейн - Вестфалія найбільше від повеней постраждало місто Гаґен. Окрім злив, проблем додало те, що місцева річка Вольме у середу вийшла з берегів. Лише у цьому місті над подоланням наслідків негоди працювали 440 рятувальників.

  • Затоплення внаслідок повені в Кельні

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Повінь у Кельні

    Не минулося без жертв і в Північному Рейні - Вестфалії. Під час виконання робіт із порятунку постраждалих у землі загинули двоє рятувальників. У Кельні, за даними поліції, мертвими знайдено двох людей у затоплених підвалах. За даними газети Bild, ще троє людей загинуло в містах Золінґен та Райнбах.

  • Бундесвер у Німеччині залучений до подолання наслідків негоди

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, лише до Гаґена було спрямовано 200 військових, ще 100 вирушили до округу Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Як повідомили в компанії-операторі електромереж на заході Німеччини, загалом без електрики залишилися близько 190 тисяч домогосподарств. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди торкнулися також німецької залізниці. Deutsche Bahn закликала пасажирів за можливості відмовитися від поїздок до постраждалих регіонів. Внаслідок дощів під водою опинилися колії, а також було пошкоджено технічне устаткування. Через те що вода багато-де досі стоїть, у залізниці поки не беруться оцінювати загальні збитки.

    Автор: Данило Білик


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