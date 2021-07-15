Повені на заході Німеччини: понад 40 загиблих

Кількість загиблих у зв'язку з повенями на заході Німеччини, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 42 осіб, повідомляє агентство dpa, у четвер, 15 липня. Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.
Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про десятки зниклих безвісти. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення. Поліція повідомила, що лише в районі Бад Ноєнар-Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц загинули 18 осіб.
Затоплені вулиці міста Кордель у землі Рейнланд-Пфальц
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.
Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів
Двоє загиблих рятувальників
Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. За останніми даними, у регіоні міст Бонн і Кельн жертвами стихії стали щонайменше 20 осіб. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.
Вода в центральній частині Вупперталю
Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.
Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.
Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону "Бернд", тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля рясних та тривалих дощів, що викликало великі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Затоплені вулиці
Найбільше опадів випало в середу, 14 липня. Внаслідок повенів та злив в одному з округів регіону Айфель у землі Рейнланд-Пфальц загинули четверо людей. Лише в одному населеному пункті протягом ночі завалилися шість будинків. За даними поліції, понад 30 людей зникли безвісти.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Відірвані від світу
Кілька населених пунктів в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц через дощі і повені виявилися відрізаними від навколишніх територій, повідомили в поліції. Близько 50 осіб чекали на порятунок на дахах будинків.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Під завалами
У землі Північний Рейн - Вестфалія найбільше від повеней постраждало місто Гаґен. Окрім злив, проблем додало те, що місцева річка Вольме у середу вийшла з берегів. Лише у цьому місті над подоланням наслідків негоди працювали 440 рятувальників.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Повінь у Кельні
Не минулося без жертв і в Північному Рейні - Вестфалії. Під час виконання робіт із порятунку постраждалих у землі загинули двоє рятувальників. У Кельні, за даними поліції, мертвими знайдено двох людей у затоплених підвалах. За даними газети Bild, ще троє людей загинуло в містах Золінґен та Райнбах.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, лише до Гаґена було спрямовано 200 військових, ще 100 вирушили до округу Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Як повідомили в компанії-операторі електромереж на заході Німеччини, загалом без електрики залишилися близько 190 тисяч домогосподарств. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель.
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Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини
Поїзди у воді
Наслідки негоди торкнулися також німецької залізниці. Deutsche Bahn закликала пасажирів за можливості відмовитися від поїздок до постраждалих регіонів. Внаслідок дощів під водою опинилися колії, а також було пошкоджено технічне устаткування. Через те що вода багато-де досі стоїть, у залізниці поки не беруться оцінювати загальні збитки.
Автор: Данило Білик