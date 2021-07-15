Повені на заході Німеччини: понад 40 загиблих

Кількість загиблих у зв'язку з повенями на заході Німеччини, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 42 осіб, повідомляє агентство dpa, у четвер, 15 липня. Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про десятки зниклих безвісти. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення. Поліція повідомила, що лише в районі Бад Ноєнар-Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц загинули 18 осіб.

Затоплені вулиці міста Кордель у землі Рейнланд-Пфальц

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів

Двоє загиблих рятувальників

Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. За останніми даними, у регіоні міст Бонн і Кельн жертвами стихії стали щонайменше 20 осіб. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Вода в центральній частині Вупперталю

Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.

Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону "Бернд", тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.

Дивитись відео 01:30 Поділитись Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3wW5K Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021)