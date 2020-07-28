У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи

Внаслідок злив у Криму вийшли з берегів річки, підтоплюється центральна частина Ялти. Людей евакуюють на військовій техніці, можливі перебої з електрикою.
У Ялті в анексованому Росією Криму запровадили режим надзвичайної ситуації через сильну зливу. У місцевих ЗМІ повідомляється про річки, які вийшли з берегів, підтоплення центральної частини міста та про евакуацію людей.
За даними "Інтерфаксу", розгорнуті три пункти обігріву, де працюють волонтери, і людей евакуюють на військовій техніці. Також в місті можливі перебої з електрикою, оскільки електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.
Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні на сході півострова випала двомісячна норма опадів. Підтопило близько 350 будинків, евакуйовані майже 1,4 тисячі осіб, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише у човнах.
У ніч на п'ятницю зливи розпочались на південному березі, де за добу також випала двомісячна норма опадів. В Ялті затоплені всі пішохідні переходи, зупинені тролейбуси та деякі автобуси. На півострові на 17 і 18 червня оголошено штормове попередження через зливи та сильний вітер. У низці курортних регіонів півдня і південного сходу Криму можливе сходження селів.
Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.