У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи

У Ялті в анексованому Росією Криму запровадили режим надзвичайної ситуації через сильну зливу. У місцевих ЗМІ повідомляється про річки, які вийшли з берегів, підтоплення центральної частини міста та про евакуацію людей.

За даними "Інтерфаксу", розгорнуті три пункти обігріву, де працюють волонтери, і людей евакуюють на військовій техніці. Також в місті можливі перебої з електрикою, оскільки електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.

Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні на сході півострова випала двомісячна норма опадів. Підтопило близько 350 будинків, евакуйовані майже 1,4 тисячі осіб, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише у човнах.

Затоплена вулиця в Керчі

У ніч на п'ятницю зливи розпочались на південному березі, де за добу також випала двомісячна норма опадів. В Ялті затоплені всі пішохідні переходи, зупинені тролейбуси та деякі автобуси. На півострові на 17 і 18 червня оголошено штормове попередження через зливи та сильний вітер. У низці курортних регіонів півдня і південного сходу Криму можливе сходження селів.