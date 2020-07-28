 У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи

Внаслідок злив у Криму вийшли з берегів річки, підтоплюється центральна частина Ялти. Людей евакуюють на військовій техніці, можливі перебої з електрикою.

Затоплена кримська вулиця

Затоплена кримська вулиця

У Ялті в анексованому Росією Криму запровадили режим надзвичайної ситуації через сильну зливу. У місцевих ЗМІ повідомляється про річки, які вийшли з берегів, підтоплення центральної частини міста та про евакуацію людей. 

За даними "Інтерфаксу", розгорнуті три пункти обігріву, де працюють волонтери, і людей евакуюють на військовій техніці. Також в місті можливі перебої з електрикою, оскільки електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.

Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні на сході півострова випала двомісячна норма опадів. Підтопило близько 350 будинків, евакуйовані майже 1,4 тисячі осіб, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише у човнах.

Затоплена вулиця в Керчі

Затоплена вулиця в Керчі

У ніч на п'ятницю зливи розпочались на південному березі, де за добу також випала двомісячна норма опадів. В Ялті затоплені всі пішохідні переходи, зупинені тролейбуси та деякі автобуси. На півострові на 17 і 18 червня оголошено штормове попередження через зливи та сильний вітер. У низці курортних регіонів півдня і південного сходу Криму можливе сходження селів.

Дивитись відео 25:30

Вода в Крим та "істерика Росії" - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (30.10.2020)

DW.COM

Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку

Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.  

Відновлення поставок води до Криму можливе після деокупації - МЗС України

В Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, проблема загострилася через масовану мілітаризацію окупованого РФ півострова, заявили в МЗС України.  

Також за темою

Argentinien G20 Gipfel - Russischer Präsdient Putin

Чи "годував" Крим Україну, як стверджує Путін? Фактчек DW (відео) 28.07.2020

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до анексії Крим більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у фактчеку DW.

Wasser auf der Krim

Водна суперечка: чи відновить Україна водопостачання до Криму? 06.03.2020

Новий український прем'єр Шмигаль збурив громадськість суперечливими заявами про відновлення водопостачання до окупованого Криму через Північно-Кримський канал. DW з'ясовувала, чи є в такої ідеї реальна перспектива.

Реклама

Докладно

Повторний геодезичний обмір Німеччини

Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють

Навіщо доводиться наново перемірювати Німеччину з точністю до міліметра? DW - про те, для чого потрібні нові дані.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  