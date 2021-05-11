 Відновлення поставок води до Криму можливе після деокупації - МЗС України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

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Відновлення поставок води до Криму можливе після деокупації - МЗС України

В Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, проблема загострилася через масовану мілітаризацію окупованого РФ півострова, заявили в МЗС України.

У Криму гостро стоїть проблема з питною водою

У Криму гостро стоїть проблема з питною водою. Архівне фото

Відновлення поставок дніпровської води до Криму можливе тільки після його демілітаризації та деокупації, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розвиток військових баз і підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення", - сказав Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу, 22 травня.

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За його словами, це ще раз доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях.

"Натомість, російська сторона не залишає спроб перекласти відповідальність на інших. Нагадаю, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові. Наша позиція чітка: відновлення поставок дніпровської води в Крим можливе тільки після його демілітаризації і деокупації", - наголосив речник МЗС України.

За даними російських ЗМІ, раніше заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з важко передбачуваними наслідками".

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