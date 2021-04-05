 Повені в Індонезії та Східному Тиморі: кількість жертв зросла до 157 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

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Новини

Повені в Індонезії та Східному Тиморі: кількість жертв зросла до 157 людей

Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, а тисячі людей залишилися без даху над головою.

Рятувальники в Індонезії шукають тіла людей

Рятувальники в Індонезії шукають тіла людей

Щонайменше 157 людей загинули в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі через повені та спричинені ними зсуви. Крім того, десятки людей зникли безвісти, а тисячі жителів країн залишилися без даху над головою. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB у вівторок, 6 квітня.

Зазначається, що 130 людей загинули на віддалених індонезійських островах неподалік від Східного Тимору, а 27 людей - у Східному Тиморі.

Крім того, рятувальники продовжують пошуки 70 людей. Вони розгрібають гори сміття та уламків екскаваторами.

Негода, яка спричинила повені та зсуви, пошкодила тисячі будинків, лікарні та мости. Більше 10 тисяч людей покинули свої домівки і наразі перебувають у притулках.

В агентстві BNPB припускають, що погодні аномалії можуть повторитися найближчим часом. "Ми все ще можемо зіткнутися з екстремальною погодою в наступні декілька днів", - сказав представник BNPB Радітья Джаті.

Нагадаємо, циклон Сероя приніс до Південно-Східної Азії сильні зливи, що спричинили повені та зсуви в Індонезії та Східному Тиморі. Наразі циклон рухається в бік західного узбережжя Австралії.

  • Рятувальники шукають зниклих

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувальники шукають зниклих

    Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.

  • До і після негоди

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    До і після негоди

    Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.

  • Рятувати нічого

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувати нічого

    Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.

  • На краю прірви

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    На краю прірви

    У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.

  • Руйнування повсюду

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Руйнування повсюду

    У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.

  • Розчистити дороги

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Розчистити дороги

    Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.

  • Самісінький мул

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Самісінький мул

    В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.

  • Не перейти

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Не перейти

    Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.

  • Ремонту не підлягає

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Ремонту не підлягає

    Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.

  • Пошуки та прибирання

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Пошуки та прибирання

    Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.

    Автор: Марко Мюллер, Данило Білик


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