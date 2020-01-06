Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей

Не менше 18 тисяч жителів австралійського штату Новий Південний Уельс, у тому числі 3 тисячі мешканців Сіднея, були змушені покинути свої будинки через повінь. Про це прем'єр-міністерка штату Гледіс Береджіклян повідомила в понеділок, 22 березня. Найбільш постраждалі регіони отримають кошти для відновлення, як і жителі районів, визнаних зонами катастрофи, запевнив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

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Повінь в Австралії

У низці районів зафіксовані зсуви. Аеропорт Ньюкасл на північ від Сіднея припинив обслуговувати рейси після затоплення злітно-посадкової смуги.

Повінь в Австралії

Рівень води в річках Нового Південного Уельсу і Квінсленду продовжує зростати через рясні дощі, що не припиняються кілька днів. Раніше вода перелилася через 142-метрову дамбу в містечку Уоррагамба поблизу Блакитних гір. За оцінками влади, жителі на на південному сході континенту не стикалися з таким катастрофічним паводком майже століття. Синоптики очікують, що зливи продовжаться і найближчими днями.



