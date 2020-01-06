 Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Новини

Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей

Близько 20 тисяч жителів австралійського штату Новий Південний Уельс покинули свої будинки через повінь. Рівень води в річках зростає через безперервні зливи. У деяких районах зафіксовані зсуви.

Повінь в Австралії

Повінь в Австралії

Не менше 18 тисяч жителів австралійського штату Новий Південний Уельс, у тому числі 3 тисячі мешканців Сіднея, були змушені покинути свої будинки через повінь. Про це прем'єр-міністерка штату Гледіс Береджіклян повідомила в понеділок, 22 березня. Найбільш постраждалі регіони отримають кошти для відновлення, як і жителі районів, визнаних зонами катастрофи, запевнив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

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Повінь в Австралії

Повінь в Австралії

У низці районів зафіксовані зсуви. Аеропорт Ньюкасл на північ від Сіднея припинив обслуговувати рейси після затоплення злітно-посадкової смуги.

Повінь в Австралії

Повінь в Австралії

Рівень води в річках Нового Південного Уельсу і Квінсленду продовжує зростати через рясні дощі, що не припиняються кілька днів. Раніше вода перелилася через 142-метрову дамбу в містечку Уоррагамба поблизу Блакитних гір. За оцінками влади, жителі на на південному сході континенту не стикалися з таким катастрофічним паводком майже століття. Синоптики очікують, що зливи продовжаться і найближчими днями.

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Пожежі в Австралії: як рятують тварин (06.01.2020)


  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


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