Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули понад 75 людей

Понад 75 людей загинули і десятки людей вважаються зниклими безвісти в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі через сильні зливи які спричинив циклон. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у понеділок, 5 квітня.

Потужні дощі спричинили повені та зсуви, які призвели до розливу дамб. Як наслідок, тисячі будинків опинилися у воді.

Негода змусила тисячі людей покинути свої домівки і шукати захисту у притулках. Рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.

Між тим, агенція Reuters з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB повідомляє про 55 загиблих в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенгара. Також, за його даними, було евакуйовано понад 400 людей, а загалом від негоди постраждали тисячі людей.

У Східному Тиморі внаслідок повеней, зсувів і падінь дерев загинула щонайменше 21 людина, більше 1500 людей були евакуйовані.

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