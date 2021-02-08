 Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули понад 75 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули понад 75 людей

Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти через повені та зсуви в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.

Люди рятуються від повені і зсуву в Індонезії

Люди рятуються від повені і зсувів в Індонезії

Понад 75 людей загинули і десятки людей вважаються зниклими безвісти в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі через сильні зливи які спричинив циклон. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у понеділок, 5 квітня.

Потужні дощі спричинили повені та зсуви, які призвели до розливу дамб. Як наслідок, тисячі будинків опинилися у воді.

Негода змусила тисячі людей покинути свої домівки і шукати захисту у притулках. Рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.

Між тим, агенція Reuters з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB повідомляє про 55 загиблих в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенгара. Також, за його даними, було евакуйовано понад 400 людей, а загалом від негоди постраждали тисячі людей.

У Східному Тиморі внаслідок повеней, зсувів і падінь дерев загинула щонайменше 21 людина, більше 1500 людей були евакуйовані.

Читайте також: Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей

 

Дивитись відео 06:42

Як у Німеччині мінімізують збитки від повеней (06.07.2020)

Також за темою

Indien Himalaya Damm-Bruch Überflutung Suche nach Überlebenden

Сходження льодовика в Індії: 26 загиблих, понад 170 осіб зникли безвісти 08.02.2021

Рятувальникам вдалося виявити вже 26 тіл загиблих унаслідок сходження льодовика та повені в Гімалаях на півночі Індії. Ще 171 людину вважають зниклою безвісти.

Frankreich Sturm Alex erreicht Küste bei Nizza

Південь Франції потерпає від повеней 03.10.2020

Сильні шторми й повені вдарили по французькій Ніцці. Місцева влада повідомляє про щонайменше дев'ятьох зниклих безвісти, серед них і двоє пожежників.

Japan I Auswirkungen nach Sturmflut

Повені в Японії: щонайменше 50 загиблих 07.07.2020

Через повені на південному заході Японії загинули щонайменше 50 осіб. Ситуація залишається складною, бо в країні не вщухають зливи.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Літак Air France

Air France отримає нову фінансову допомогу від уряду Франції

На додачу до торішніх семи мільярдів євро французька Air France отримає додаткову допомогу від уряду країни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  