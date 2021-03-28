Вибух біля католицької церкви в Індонезії: 14 поранених

Потужний вибух пролунав біля католицької церкви в індонезійському місті Макасар у неділю, 28 березня. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву поліцію, ймовірно, це був теракт, скоєний двома смертниками.

Правоохоронці розповіли, що знайшли тіло чоловіка і припускають, що він був смертником, який вчинив вибух. Речник поліції поінформував, що двоє підозрюваних чоловіків намагалися в'їхати через браму церкви на мотоциклі, коли їх зупинили охоронці.

Внаслідок вибуху постраждали 14 людей, серед них троє охоронців та щонайменше четверо вірян. У момент вибуху якраз закінчилась служба і люди виходили з храму.

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Рада мусульманських учених Індонезії засудила цей напад. "Це був огидний вчинок, який порушує принципи будь-якої релігії (...) Ми закликаємо владу затримати винуватців та організатора нападу", - йдеться у заяві заступника голови ради Анвара Аббаса.

Тим часом представники індонезійських церков закликали всіх людей зберігати спокій.