Червнева негода в Німеччині коштуватиме страховикам 1,7 мільярда євро

Буревії, град і рясні зливи, зафіксовані в червні у багатьох регіонах Німеччини, коштуватимуть німецьким страховикам 1,7 мільярда євро. Таку суму страховим компаніям доведеться виплатити клієнтам за завдані негодою збитки, ідеться у поширеному у четвер, 8 липня, повідомленні Німецької страхової асоціації (GDV) в Берліні.

Лише шкода будівлям внаслідок граду й рясних злив оцінюється на суму в один мільярд євро, підрахували в асоціації. Крім того, автомобільні страхові компанії оцінюють суму необхідних відшкодувань у 700 мільйонів євро. Загалом у червні негодою було пошкоджено 275 тисяч автомобілів і транспортних засобів.

Градини завбільшки з тенісний м'яч

В середині та наприкінці червня низка південних регіонів Німеччини зазнала потужних гроз, що призвело до другого за величиною страхового збитку за останні 20 років. Цьогорічні показники перевищив тільки град "Андреас", що 2013 року завдав шкоди на суму в два мільярди євро.

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Серед найбільш постраждалих від червневої негоди регіонів - земля Баден-Вюртемберг. Тут до значних страхових виплат призвів град завбільшки з тенісний м'яч. Крім того, протягом кількох днів у цій землі спостерігалися грозові фронти з рясними дощами й потужними бурями. У багатьох місцях фіксувалися підтоплення підвалів і будівель.

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