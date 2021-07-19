Повінь у Німеччині: чому вода зруйнувала цілі міста

Водна стихія в Німеччині зносила будинки, мости і важку техніку на своєму шляху. Звідки у води така сила?
Бачачи ті руйнування, які спричинила негода, що обрушилася на Німеччину, багато хто задається питанням: "Як вода могла заподіяти таке?" Стихія зруйнувала цілі села, немов "карткові будиночки", розплющила міцні й надійні автомобілі, показавши у всій своїй силі й непередбачуваності, хто господар на землі. І це точно не ми - люди. Але звідки така сила у води? Саме на ці питання дав відповіді Міхаель Діце (Michael Dietze) з Центру імені Гельмгольца у Потсдамі.
Для початку важливо усвідомити той факт, що один кубічний метр води важить цілу тонну! І це означає, що "вода може чинити колосальний тиск, стикаючись із перешкодами на своєму шляху", пояснює німецький науковець. "Почавши рухатися, маси води у змозі зрушити з місця автомобіль або контейнер, якщо вони не закріплені міцно", - каже Діце. До цього треба ще додати такий феномен, як ерозія, коли водні потоки руйнують ґрунт і цілі гірські породи. У потсдамському інституті, який входить до найбільшої наукової організації Німеччини, якраз вивчають те, як і з якою силою потоки води можуть прокладати собі шлях, вимиваючи й руйнуючи цілі ландшафти.
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Так, наприклад, зливи є великою загрозою, яку люди часто недооцінюють, попереджає Німецька метеослужба (Deutscher Wetterdienst). Це природне явище складно передбачити. І воно рідко повторюється, тобто, як правило, такі сильні дощі, які пройшли на заході Німеччини і призвели до справжньої катастрофи, дуже рідко трапляються в одному і тому ж регіоні двічі. І, як наголошують метеорологи, можна передбачити регіон, де мають випасти великі опади, але не можна назвати точного місця і тим більше точного обсягу опадів. Саме тому вода може принести з собою великі руйнування навіть у ті регіони, де поблизу немає великих річок та озер.
Вода зносила на своєму шляху все, у тому числі й нелегкі автівки. На фото - наслідки повені у німецькому Хагені
"Сильні опади приносять таку кількість води на вже, як правило, просочений ґрунт, що земля просто більше не може увібрати надлишки", - пояснює німецький геоморфолог з Потсдама.
І кількість опадів - далеко не вирішальний фактор. Саме склад і структура ґрунту визначають те, який обсяг води він може увібрати. І тут не останню роль відіграють ґрунтові колоїди - частинки, розмір яких, як правило, не перевищує 0,002 міліметра. Так просто їх, звичайно, у ґрунті й не розгледіти. Але саме ці частинки утримують воду на поверхні, не даючи їй просочуватися. Кількість колоїдів у ґрунті сильно коливається залежно від вмісту в ньому гумусових речовин і частинок глини. Глиняний ґрунт, наприклад, може увібрати менше води, ніж піщаний. Якщо у ґрунті багато піску, тобто великих частинок, то, відповідно, у ньому не так багато колоїдів, які й утворюють плівку на поверхні, що заважає проникненню води. А ось ґрунт з великим вмістом торфу має високу здатність вбирати воду.
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Пісок, торф або глина - якщо ґрунт просочився максимально, то його склад вже не має значення. Вода все одно буде залишатися на поверхні і шукати свої шляхи до водойм. "Коли ця вода потрапляє до річок, вона може розвивати дуже високу швидкість", - каже Міхаель Діце. На екологічній станції при Кельнському університеті науковці знають, що за нормальних погодних умов швидкість течії в Рейні досягає одного-двох метрів за секунду. Чим вища швидкість і чим більше вигинів і ступенів біля річки, тим швидше вода набирає міць, каже німецький вчений. І її досить, щоб зносити на своєму шляху перешкоди - розмивати береги й руйнувати кам'янисті масиви.
Але тільки цього, звичайно, недостатньо для того, щоб зносити будинки й важку техніку. Руйнівною силою володіє якраз та маса, яку потоки води несуть з собою. Вирвані дерева та інші об'єкти - аж до автомобілів, як це було в Арвайлері та інших затоплених містах, врізаючись на величезній швидкості, таранять і руйнують стіни будівель. Потоки набувають колосальної сили. Такі явища супроводжуються високими ризиками, особливо в гірських районах і долинах річок.
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Але не тільки ерозія є головною загрозою під час повені. Сама маса води - реальна загроза для життя людини - як зовні, так і всередині. Саме тому пожежники просять уникати підвалів і вбудованих у землю приміщень під час повеней. Щойно вода потрапила в підвал, вхід туди суворо заборонений, навіть якщо там залишилися цінні речі, які дуже хочеться забрати. Вода чинить сильний тиск на вікна та двері. Як зазначає Крістоф Шенеборн (Christoph Schöneborn), представник об'єднання пожежної служби в Північному Рейні-Вестфалії, вже за рівня води у 50 сантиметрів складно відкрити двері й вийти з приміщення, яке наповнюється водою. А рівень води підвищується блискавично. Не маючи можливості покинути підвал через вікно, людина опиняється у пастці.
Передбачити великі опади й загрозу повені з сучасними технологіями можна, але, як зазначає Міхаель Діце, оцінити ерозію, яку спричинить повінь, практично нереально, а значить - і передбачити масштаб лиха.
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