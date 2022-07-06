Водна криза: південь Європи потерпає від екстремальної посухи

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Через екстремальну засуху влада деяких регіонів на півдні Європи обмежує використання води. Населення Італії, Іспанії та Португалії вже остаточно відчуває на собі зміни клімату.
Надмірне використання води, недостатні дощі, засохлі джерела - в Європі дедалі більше відчуваються наслідки спричинених людською діяльністю змін клімату. Особливо від затяжної посухи та екстремальної спеки страждає південь Європи.
Політики закликають населення використовувати воду лише для найнеобхіднішого, але цього вистачає не завжди і не всюди. "Одна справа - посуха, а інша - це те, що ми забираємо з системи надто багато води", - пояснює експерт з питань води в Європейському агентстві з питань довкілля Ніхат Зал. На приватні домогосподарства припадає лише дев'ять відсотків використання води в Європі. Основна частка використовується у сільському господарстві - близько 60 відсотків.
Найбільш драматично на даний момент виглядає ситуація на півночі Італії. Країна потерпає від найсильнішої спеки за останні 70 років. Через це уряд Італії оголосив надзвичайну ситуацію у п'яти регіонах та виділив у терміновому порядку 36 мільйонів євро на подолання наслідків водної кризи. Влада понад 100 міст закликала максимально обмежити використання води.
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Через багатомісячну посуху та низьку кількість опадів взимку річки Дора-Бальтеа та По несуть лише одну восьму звичних обсягів води. Вони забезпечують водою один із найважливіших сільськогосподарських регіонів у Європі. Через посуху під загрозою опинилися 30 відсотків агроугідь.
У регіоні навколо річки Сесія на північному заході Італії влада уже навіть заборонила поливати фруктові дерева та тополі. Натомість воду вирішили спрямувати передусім на те, щоб врятувати врожай рису, який має велике економічне значення. Водночас у Вероні міська влада до кінця серпня заборонила поливати сади та спортивні майданчики, мити авто та подвір'я будинків, а також наповнювати басейни. Мета - забезпечити людей питною водою. Городи дозволено поливати лише вночі. Обмежено використання води з наступного тижня і в Пізі. Там її можна буде використовувати лише для "потреб домогосподарства та особистої гігієни". Порушникам правил загрожує до 500 євро штрафу. У Мілані тим часом виключили всі декоративні фонтани.
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Дехто має і більш оригінальні підходи до заощадження води. Приміром, мер маленького містечка Кастенасо поблизу Болоньї заборонив усім перукарям та барберам двічі мити голову клієнтам. У містечку з населенням 16 тисяч людей є лише десять перукарів. Там сподіваються таким чином заощадити десятки тисяч літрів води на день.
Натомість Португалія ще взимку підготувалася до екстремальної посухи 2022 року. Через малу кількість дощів рівень води у водосховищах уже в січні був надзвичайно низьким. Тому в лютому уряд розпорядився обмежити роботу гідроелектростанцій двома годинами на тиждень. Мета - забезпечити 10-мільйонне населення країни питною водою принаймні на два роки.
Прогнози справдилися - уже у травні 97 відсотків території Португалії потерпали від страшної посухи. Ймовірність посухи в середземноморському регіоні, яка раніше виникала лише раз на десять років, зросла удвічі - через спалювання вугілля, нафти та газу. Деякі регіони переживають найгіршу посуху за тисячу років. У містах Сільвеш, Лагоа та Портіман на півдні Португалії вже зменшили полив деяких сільськогосподарських площ удвічі. Міністр з питань довкілля та клімату країни Дуарте Кордейру минулого тижня оголосив, що попри підготовку країні треба налаштуватися на обмеження та підвищену плату за воду в майбутньому. Він закликав бізнес інвестувати в заходи заощадження та більш ефективного використання води. Ніхат Зал з Європейського агентства з питань довкілля бачить великий потенціал для цього. "На шляху від джерела, приміром, озера, до зони її промислового використання витрачається в середньому чверть води", - каже він.
Потерпає від екстремальної посухи й Іспанія - настільки, що дві третини її площі можуть перетворитися на пустелю. Це означає, що родючі землі дедалі частіше перетворюються на пісок. Минула зима, згідно з даними іспанської метеорологічної служби, була другою з кінця за кількістю опадів з 1961 року.
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Деякі регіони на півночі країни уже в лютому змушені були вдатися до радикальних заходів. У населеному пункті Кампельєс у Каталонії обмежили подачу вони лише кількома годинами на день. На випадок надзвичайних ситуацій влада розмістила бадді з водою у кількох місцях та наповнює їх щодня. До схожих заходів вдаються і в інших регіонах країни.
Іспанія є третім за обсягами виробником сільськогосподарської продукції в ЄС. Щонайменше 70 відсотків питної води використовують в аграрному секторі. "Потреби у воді лише зростають. Замість пропонувати заходи для заощадження води, ми робимо вигляд, наче в Іспанії стільки води, як у Норвегії чи Фінляндії, хоча насправді ми радше на рівні Північної Африки", - каже в розмові з DW Хуан Бареа з іспанського Greenpeace.
Хоч на левовій частці сільськогосподарських територій і застосовують більш ефективний крапельний полив, щонайменше одна п'ята досі поливається старими неефективними методами.
Ніхат Зал з Європейського агентства з питань довкілля радить замість кризового менеджменту, як зараз у разі обмеження подачі води, думати в довгостроковій перспективі і "пристосовуватися до зміни клімату на індивідуальному рівні, на рівні місцевої влади, на урядовому - на всіх рівнях".