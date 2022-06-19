Через посуху в Німеччині забороняють забір води з водойм

У рамках боротьби із посухою перші муніципалітети у Німеччині заборонили забір води та роботу насосів для поливання садів, повідомляє медіакомпанія Deutschlandfunk в неділю, 19 червня.

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В окрузі Фогельсберг землі Гессен з 20 червня більше не дозволять використовувати воду з річок, струмків чи озер для зрошування зелених насаджень. Порушники можуть бути покарані штрафом у розмірі до 100 тисяч євро. Низький рівень опадів спричинив зниження рівня води у водоймах, повідомили в окрузі.

Інші муніципалітети планують подібні рішення або уже схвалили їх протягом останніх тижнів. У середині травня місто Кенігштайн у Саксонії офіційно оголосило про дефіцит питної води. У деяких регіонах Німеччини громадянам поки що заборонено запускати насоси для поливу саду.

Нагадаємо, у липні минулого року сильні зливи стали причиною руйнівної повені в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, на території яких вийшли з берегів річки. Багато населених пунктів, особливо в долині річки Ар, були зруйновані стихією. Внаслідок руйнівної повені , спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

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