SIPRI: Світ рухається до нової епохи криз

Поєднання екологічної кризи та кризи у сфері безпеки є загрозою миру в усьому світі. А особи, які ухвалюють рішення, не готові до "нової епохи ризиків", застерігають експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) у своїй доповіді, опублікованій у понеділок, 23 травня.

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У документі представлено похмуру картину майбутнього у сфері міжнародної безпеки. Він показує, як екологічна криза - зміна клімату, брак ресурсів, зникнення певних видів рослин та тварин - взаємодіє з кризою в галузі безпеки, пов'язаною з вторгненням Росії в Україну, та іншими загрозами, такими як пандемія COVID-19.

"Суміш отруйна і руйнівна. А інстанції, в компетенції яких знаходити рішення, прокидаються дуже повільно", - написала у передмові до доповіді колишня міністерка закордонних справ Швеції та комісарка ЄС з навколишнього середовища Маргот Вальстрем.

"Або пустити на самоплив, або вирішувати проблему"

У Сомалі, наприклад, постійна посуха та інші наслідки зміни клімату у поєднанні з бідністю та слабким урядом сприяють зміцненню діяльності ісламістського радикального угруповання "Харакат аш-Шабаб", а в Центральній Америці вплив зміни клімату на врожай зернових у поєднанні з насильством та корупцією призвів до збільшення міграції до США, йдеться у доповіді.

"Багато експертів у галузі охорони довкілля стверджують, що зараз ми перебуваємо в критичній точці: ми можемо або пустити екологічну кризу на самоплив, або визнати проблему зараз і щось зробити для її вирішення", - зазначив в інтерв'ю інформагентству dpa глава SIPRI Ден Сміт. "Погана новина полягає в тому, що цей надзвичайно важливий момент припадає на той час, коли міжнародна політика перебуває у жахливому стані", - наголосив він.