SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати

Загальний обсяг світових військових витрат у 2021 році сягнув рекордних показників. Вперше в історії він перевищив два трильйони доларів США, становивши 2113 мільярдів доларів, повідомляє у понеділок, 25 квітня, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI). У 2021 році країнами з максимальними витратами на озброєння були Сполучені Штати, Китай, Індія, Великобританія та Росія - на їхню загальну частку припадає 62 відсотки глобальних витрат.

США лідирують у списку SIPRI з великим відривом

Сполучені Штати залишаються незмінним лідером рейтингу країн з максимальними витратами на оборону: у 2021 році, за даними SIPRI, витрати на озброєння у цій країні становили 801 мільярд доларів - на 1,4 відсотка менше, ніж у 2020 році.

За останнє десятиліття США почали вкладати набагато більше коштів у військові дослідження та розробки: у період з 2012 по 2021 роки ця стаття видатків зросла на 24 відсотки, при цьому фінансування закупівель озброєнь за той же період скоротилося на 6,4 відсотка.

Винищувач "made in the USA" Lockheed Martin F-35

"Збільшення витрат на наукові дослідження та розробки за останнє десятиліття свідчить про те, що США приділяють більше уваги технологіям нового покоління, - каже Александра Маркштайнер (Alexandra Marksteiner), наукова співробітниця Програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь. - Уряд США неодноразово наголошував на необхідності збереження технологічної переваги американських збройних сил над стратегічними конкурентами".

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Військові витрати Китаю зростають 27 років поспіль

Друге місце у рейтингу SIPRI стабільно посідає Китай, який безперервно нарощує оборонний бюджет уже 27 років поспіль. У 2021 році Пекін витратив на озброєння та модернізацію своєї армії приблизно 293 мільярди доларів - на 4,7 відсотка більше, ніж у 2020 році, і на 76 відсотків більше, ніж десять років тому.

При цьому, на відміну від інших світових лідерів рейтингу SIPRI, частка видатків на оборону у відношенні до обсягу китайського ВВП не збільшилася, а, навпаки, знизилася на 0,1 процентного пункту - до 1,7 відсотка. Це пояснюється тим, що ВВП Китаю у 2020 році не лише не скоротився, а зріс на 8,4 відсотка, наголошують автори доповіді.

Військовий бюджет Китаю на 2021 рік став першим роком 14-го п'ятирічного плану (FYP), розрахованого до 2025 року. Одним із основних напрямків у ньому стане посилення військового та цивільного науково-технічного співробітництва у таких галузях, як аерокосмічна, морська та нові технології.

Третю позицію у списку посідає Індія. У 2021 році військові витрати Делі збільшилися на 0,9 відсотка і досягли 76,6 мільярда доларів.

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Військові витрати Великобританії, яка перебуває на четвертому місці в рейтингу SIPRI, у 2021 році становили 68,4 мільярда доларів. Порівняно з минулим роком вони збільшились на три відсотки, а порівняно з 2012-м - на 3,7 відсотка. Військовий тягар Великобританії минулого року склав 2,2 відсотка від ВВП, що дозволило країні виконати свої зобов'язання щодо НАТО і витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого ВВП.

Росія нарощувала військовий бюджет перед вторгненням в Україну

Замикає п'ятірку світових лідерів із витрат на оборону Росія. 2021 року країна витратила на оборону 65,9 мільярда доларів - на 2,9 відсотка більше, ніж роком раніше. Збільшення військових витрат у 2021 році відбувалося на тлі нарощування російських військ уздовж кордону з Україною, наголошується у доповіді SIPRI.

Військові навчання РФ у Білорусі в лютому 2022 року

"Зростання військового бюджету в 2021 році відбулося не в останню чергу завдяки високим доходам від продажу нафти і газу", - вказує Люсі Беру-Сюдро, директорка Програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь.

У 2021 році уряд РФ переглянув статтю бюджету "національна оборона", на яку припадає близько трьох чвертей всіх військових витрат країни і яка включає фінансування оперативних витрат, а також закупівель озброєнь. Остаточна цифра склала 48,4 мільярда доларів, що на 14 відсотків більше, ніж було закладено у бюджеті на кінець 2020 року.

Військові витрати України різко зросли після анексії Криму

Військові витрати України різко зросли після анексії Криму Росією у 2014 році. У період з 2014 до 2021 року український військовий бюджет зріс на 72 відсотки, а з 2012 року - на 142 відсотки. Ця тенденція зростання перервалася у 2021 році, коли військові витрати України скоротилися на 8,5 відсотка та становили 5,9 мільярда доларів (3,2 відсотка від ВВП).

Німеччина із загальним військовим бюджетом у 56 мільярдів доларів посідає у рейтингу SIPRI сьоме місце: сума становить 1,3 відсотка від ВВП країни. Порівняно з 2020 роком, військові витрати знизилися на 1,4 відсотка. Після російського вторгнення в Україну уряд Німеччини заявив про намір збільшити військові витрати найближчими роками.