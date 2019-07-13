Кривавий теракт у столиці Сомалі: понад 20 загиблих

У столиці Сомалі Могадишо смертник підірвав себе біля популярного ресторану. Внаслідок теракту, скоєного у п'ятницю, 5 березня, загинула щонайменше 21 людина, ще майже три десятки осіб поранено.

"Ви навіть не можете собі уявити, наскільки сильним був вибух", - заявив представник місцевої поліції Алі Хасан у коментарі агенції новин dpa. Жертви теракту - цивільні. Кількість загиблих упродовж вечора 5 березня зростала, оскільки рятувальники, розбираючи завали, продовжували виявляти тіла жертв.

Популярний ресторан, на який було скоєно напад, здебільшого відвідують державні службовці, представники силових структур та місцеві жителі. Цей заклад вже вдруге став об'єктом нападу терористів. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Аль-Шабаб".

Крім того, за декілька годин до теракту в Могадишо був скоєний інший напад - на в'язницю у портовому місті Босасо. Під час нього було вбито щонайменше восьмеро охоронців. Внаслідок нападу з тюрми втекли чимало в'язнів, в тому числі і підозрюваних у тероризмі, повідомили у поліції. Кількість втікачів правоохоронці не назвали. Натомість в "Аль-Шабаб" заявили, що цей напад вчинили члени цього угруповання, внаслідок нападу вдалося звільнити майже 400 в'язнів.

Терористичне угруповання "Аль-Шабаб" пов'язане з "Аль-Каїдою" та діє у країнах Африканського Рогу - Сомалі, Ефіопії, Джибуті та Еритреї.