У Кейптауні вкрали контейнер шоколаду

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Кілька днів тому двоє зловмисників викрали з порту міста Кейптаун контейнер з плитками шоколаду, вартістю близько 88 тисяч євро. Правоохоронці затримали крадіїв під час розвантаження крадених солодощів.
Поліція ПАР затримала двох чоловіків із краденим шоколадом вартістю 1,5 мільйона рандів (близько 88 тисяч євро у перерахунку - Ред.) у туристичному мегаполісі Кейптаун. Про затримання зловмисників повідомили в неділю, 21 серпня, в місцевій поліції, передає інформагенція dpa.
Читайте також: У Німеччині суттєво скоротилася кількість квартирних крадіжок
За даними правоохоронців, кілька днів тому з вантажного порту міста було вкрадено цілий контейнер з шоколадними плитками. Поліцейський загін затримав злочинців після анонімного повідомлення у районі Кенсінгтон. За словами представника місцевої поліції, затримані чоловіки саме розвантажували контейнер. У поліції підозрюють, що злодії мали й вкрадену побутову техніку.
Читайте також: В Берліні на крадіжці взуття упіймали ... лисицю (фотодоказ)
Ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Заарештовано підозрюваного, якого звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду.
За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.