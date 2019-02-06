У Кейптауні вкрали контейнер шоколаду

Поліція ПАР затримала двох чоловіків із краденим шоколадом вартістю 1,5 мільйона рандів (близько 88 тисяч євро у перерахунку - Ред.) у туристичному мегаполісі Кейптаун. Про затримання зловмисників повідомили в неділю, 21 серпня, в місцевій поліції, передає інформагенція dpa.

Читайте також: У Німеччині суттєво скоротилася кількість квартирних крадіжок

За даними правоохоронців, кілька днів тому з вантажного порту міста було вкрадено цілий контейнер з шоколадними плитками. Поліцейський загін затримав злочинців після анонімного повідомлення у районі Кенсінгтон. За словами представника місцевої поліції, затримані чоловіки саме розвантажували контейнер. У поліції підозрюють, що злодії мали й вкрадену побутову техніку.

Читайте також: В Берліні на крадіжці взуття упіймали ... лисицю (фотодоказ)