 У Кейптауні вкрали контейнер шоколаду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2022

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Новини

У Кейптауні вкрали контейнер шоколаду

Кілька днів тому двоє зловмисників викрали з порту міста Кейптаун контейнер з плитками шоколаду, вартістю близько 88 тисяч євро. Правоохоронці затримали крадіїв під час розвантаження крадених солодощів.

У ПАР затримали двох крадіїв шоколаду в особливо великих обсягах

Поліція ПАР затримала двох чоловіків із краденим шоколадом вартістю 1,5 мільйона рандів (близько 88 тисяч євро у перерахунку - Ред.) у туристичному мегаполісі Кейптаун. Про затримання зловмисників повідомили в неділю, 21 серпня, в місцевій поліції, передає інформагенція dpa.

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За даними правоохоронців, кілька днів тому з вантажного порту міста було вкрадено цілий контейнер з шоколадними плитками. Поліцейський загін затримав злочинців після анонімного повідомлення у районі Кенсінгтон. За словами представника місцевої поліції, затримані чоловіки саме розвантажували контейнер. У поліції підозрюють, що злодії мали й вкрадену побутову техніку.

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