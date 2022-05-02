COVID-19: у Німеччині вперше з вересня не зареєстровано нових смертей

Вперше за понад сім місяців відомства з питань охорони здоров'я Німеччини протягом 24 годин не зареєстрували жодної нової смерті від наслідків інфікування коронавірусом. Загальна кількість жертв з початку пандемії залишилася на колишньому рівні - 135461 особа. Це випливає з даних Інституту імені Роберта Коха (RKI), опублікованих у понеділок, 2 травня.

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Востаннє показник померлих, інфікованих SARS-CoV-2, у ФРН не збільшився на жодну людину 21 вересня. При цьому у вихідні та святкові дні офіційні дані про захворюваність і смертність від коронавірусу зазвичай значно нижчі, оскільки RKI отримує не всі дані від регіональних відомств з питань охорони здоров'я, інформація, що бракує, надходить у наступні дні.

Зараженість коронавірусом у Німеччині знижується

Тим часом середній по Німеччині семиденний показник захворюваності на коронавірус знову знизився і склав 639,5 випадку на 100 тисяч жителів. Днем раніше він досягав 666,4, тижнем раніше - 790,8, а рівно місяць тому - 1531,5. У той же час даний показник зараз не представляє повної картини інфекційної динаміки в Німеччині через все меншу кількість тестів, що проводяться. Тому RKI регулярно, але не щодня аналізує інші параметри, зокрема кількість госпіталізацій із пневмонією COVID-19. Цей показник також продовжує знижуватися, минулого разу цю статистику була опубліковано у тижневому звіті 28 квітня.

Минулої доби кількість виявлених заражень коронавірусом у ФРН зросла на 4032 до 24 813 817. Тиждень тому офіційний показник нових інфікованих становив 20 084 осіб.