 Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест

Чотири з п'яти природних катаклізмів у всьому світі були спричинені екстремальною погодою та наслідками кліматичної кризи протягом останніх десяти років, повідомляється у новому дослідженні.

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Міжнародна спільнота повинна реагувати на кліматичні зміни з такою ж невідкладністю, як і на пандемію COVID-19, закликають автори звіту Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC), опублікованого у вівторок, 17 листопада. На їхню думку, глобальне потепління є більшою загрозою, ніж коронавірус. Поки вирувала пандемія, кліматичні зміни продовжували завдавати руйнівних збитків, говориться в документі.

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Згідно з дослідженням, чотири з п'яти стихійних лих у всьому світі спричинені екстремальною погодою та наслідками кліматичної кризи протягом останніх десяти років. Серед них шторми, повені та періоди екстремальних спек. Вони становлять 83 відсотки від усіх катастроф за останнє десятиріччя. При цьому за попередні десять років вони складали 76 відсотків. Починаючи з 2010 року, від цих стихійних лих загинули понад 410 тисяч людей, ще  близько 1,7 мільярда осіб постраждали, багато з яких неодноразово. Більшість людей померли або постраждали через екстремальну спеку - вони втратили близьких, житлові будинки, худобу, поля та засоби до існування.

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При цьому найбільш вразливі країни отримують замало допомоги для захисту людей від цих стихійних лих, стверджується у звіті. Із 20 країн, яким найбільше загрожує зміна клімату, жодна не входить до двадцятки держав, які отримують найбільше коштів на душу населення для адаптації до змін клімату, йдеться у звіті. 

Заможні країни, які зібрали мільярдні пакети економічної допомоги в часи поширення коронавірусу, повинні виділити кошти країнам, які найбільше страждають від змін клімату, зазначається в документі. Протягом наступних десяти років потрібно близько 50 мільярдів доларів, щоб допомогти 50 країнам, що розвиваються, адаптуватися до наслідків кліматичних змін, зазначили у IFRC. У документі пояснюють, що необхідно інвестувати у системи та програми раннього попередження, які можуть запобігти найгіршим наслідкам стихійних лих.

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