Аномальна спека в Європі: рекордні температури, пожежі, надзвичайні стани

Температурні рекорди, лісові пожежі та надзвичайні ситуації: у вівторок, 19 липня, значні частини Європи перебували під гнітючою спекою з безпрецедентними максимумами в деяких місцях.

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На південному заході Англії стовпчик термометра показав рекордні 40 градусів за Цельсієм, повідомляє Британська метеорологічна служба. Пожежна команда британської столиці Лондона заявила про серйозні збитки через численні пожежі. На схід від столиці згоріло кілька будинків і полів.

Данія також повідомила про сильну спеку. Пожежники намагалися локалізувати масштабні лісові пожежі на південному заході Франції. У Греції дев'ять сіл неподалік Афін довелося евакуювати через пожежу, яку роздмухав сильний вітер. За словами метеорологів, хвиля спеки рухається на північний схід і таким чином дедалі більше торкнеться Німеччини.

У Португалії спека, яка триває тижнями, наразі забрала понад 1000 життів.

Станом на 18 липня 1063 людини померли в результаті високих температур, повідомила Глава Управління охорони здоров'я Португалії Граса Фрейтас, цитує німецька медіакомпанія Deutschlandfunk. У Португалії минулого тижня стовпчик термометра піднявся понад 40 градусів. Є численні лісові пожежі.

Експерти попереджають, що це літо може стати "найпрохолоднішим на решту нашого життя". Національна служба погоди США заявляє, що температури продовжуватимуть зростати щороку.

"Теплова хвиля" - це технічний термін яким окреслюють температури, які залишаються набагато вищими за середні місцеві протягом тривалого періоду часу - принаймні протягом двох днів, згідно з Національною службою погоди США. Зазвичай вони починаються там, де в атмосфері накопичується високий тиск. Весь цей тиск в атмосфері діє як кришка на каструлі, утримуючи тепло, щоб воно не могло розсіюватися. Хвилі тепла часто називають "тепловими куполами" - тепло утримується під куполом тиску.